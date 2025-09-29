معاون اشتغال وزیر کار:
نسل جدید ترجیح میدهد در فضای هوشمند کار کند
معاون وزیر کار در بازدید از نمایشگاه بینالمللی الکامپ، برنقش کلیدی فناوری نوین در ارتقا شفافیت، عدالت و دسترسی آسان به اشتغال تأکید کرد.
سید مالک حسینی (معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) اظهار کرد: «ما سامانههای متعددی برای نظارت بر کاریابی ها، مشاغل خانگی، کارآفرینی و اشتغال اتباع خارجی راهاندازی کردهایم که همگی بر پایه تبادل داده از طریق وبسرویسها عمل میکنند و از ایجاد سامانههای موازی یا جدید پرهیز شده است و اگر هم نیاز به تغییری بوده سعی کردهایم سامانههای موجود را ارتقا دهیم.»
وی به پروژههای کلیدی مانند سامانه جامع بازار کار اشاره کرد و اظهار داشت: «در این سامانه، دادههای بزرگی از فارغالتحصیلان دانشگاهی (بهویژه دانشگاههای زیرمجموعه وزارت علوم)، سوابق بیمهای و شغلی تجمیع شده و امکان اطلاعرسانی سریع از وضعیت اشتغال را فراهم میکند. ما در این سامانه جامع تلاش کردیم از مسیر وب سرویس به سایر سامانهها مانند نظام بانکی، تامین اجتماعی، ثبت و مانند این متصل شویم. هدف ما توسعه ظرفیت و کیفیت خدمات دهی از طریق سامانههای موجود برای مخاطبان است تا در سریعترین زمان ممکن و با کمترین فعالیت، به بازار کار دسترسی داشته باشند.»
حسینی با تمرکز بر تحولات بازار کار و به ویژه بازار کار غیررسمی و نیازهای نسل جدید (نسل Z و دهه ۷۰ به بعد)، تأکید کرد: «این نسل ترجیح میدهد در فضای هوشمند کار کند و تقاضای آنها نیز بر همین اساس است؛ بنابراین، ما تلاش داریم خدماتمان را متناسب با این خواست ارائه کنیم تا گامبهگام به اهداف تحول دیجیتال همزمان با تغییر نسلی در بازار کار برسیم.»
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال به موانع پیش رو پرداخت و گفت: «موانع متعددی در مسیر فناوری اطلاعات وجود دارد، اما تمرکز ما بر رفع آنها از طریق همکاریهای فرابخشی است.»
وی الکامپ را فرصتی طلایی برای آشنایی با دستاوردهای حوزههای مختلف این وزارتخانه توصیف کرد و افزود: «این نمایشگاه نه تنها برای عموم مردم، بلکه برای شرکای اجتماعی و اقتصادی مفید است؛ بهطوریکه میتوانند با فرایندهای تسهیلات، مشاغل خانگی و به طور کلی خدمات اشتغال آشنا شوند.»
حسینی در پایان، پیشنهادی برای مجریان نمایشگاه الکامپ ارائه داد و اظهار داشت: «برای سالهای آتی، پیشنهاد میکنم توجه جدیتری به تحولات نسل جدید شود؛ حتی در طراحی نمایشگاه، از مشارکت این نسل برای ارتباط بهتر و ارائه خدمات متناسب استفاده شود. این امر میتواند به شناخت عملیتر دستاوردها و پیشبرد اهداف مشترک کمک کند.»
نمایشگاه الکامپ به عنوان بزرگترین رویداد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، فرصتی برای نمایش پیشرفتهای دولت الکترونیک و تعامل دستگاههای اجرایی با فعالان حوزه دیجیتال فراهم میکند. »