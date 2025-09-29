به گزارش خبرنگار ایلنا، بازنشستگانی که مستمری ماهانه‌شان بیش از بیست میلیون تومان است، در انتظار واریز معوقات فروردین خود هستند.

یکی از این بازنشستگان که ساکن زنجان است، در تماس با ایلنا گفت: توقع داریم تامین اجتماعی زمان دقیق واریز معوقات را مشخص کند؛ قرار بود بعد از واریز حقوق شهریور، دور سوم واریز معوقات فروردین آغاز شود اما هنوز این اتفاق نیفتاده!

این بازنشسته ادامه داد: من با سامانه 1420 تماس گرفتم و در پاسخ گفتند تا آخر مهر معوقات واریز می‌شود.

این کارگر بازنشسته افزود: با توجه به تورم سنگینی که حاکم است، تاخیر در پرداخت معوقات، به ضرر بازنشستگان است و قدرت خرید آن‌ها را کاهش می‌دهد.

