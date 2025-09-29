خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یک بازنشسته کارگری زنجان: معوقات فروردین چه زمانی پرداخت می‌شود؟

یک بازنشسته کارگری زنجان: معوقات فروردین چه زمانی پرداخت می‌شود؟
کد خبر : 1693054
لینک کوتاه کپی شد.

بخشی از بازنشستگان کارگری در انتظار واریز معوقات فروردین هستند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بازنشستگانی که مستمری ماهانه‌شان بیش از بیست میلیون تومان است، در انتظار واریز معوقات فروردین خود هستند.

یکی از این بازنشستگان که ساکن زنجان است، در تماس با ایلنا گفت: توقع داریم تامین اجتماعی زمان دقیق واریز معوقات را مشخص کند؛ قرار بود بعد از واریز حقوق شهریور، دور سوم واریز معوقات فروردین آغاز شود اما هنوز این اتفاق نیفتاده!

این بازنشسته ادامه داد: من با سامانه 1420 تماس گرفتم و در پاسخ گفتند تا آخر مهر معوقات واریز می‌شود.

این کارگر بازنشسته افزود: با توجه به تورم سنگینی که حاکم است، تاخیر در پرداخت معوقات، به ضرر بازنشستگان است و قدرت خرید آن‌ها را کاهش می‌دهد. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی