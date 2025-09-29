تداوم اعتراضات کارگران گروه ملی فولاد اهواز
کارگران گروه ملی فولاد ایران در اهواز در اعتراض به بیتوجهی به مطالبات خود مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز، دوشنبه ۷ مهرماه، کارگران گروه ملی فولاد ایران در اهواز در اعتراض به بیتوجهی به مطالبات خود مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند سپس به سوی فرمانداری اهواز راهپیمایی کردند. این اعتراضات از بیش از ده روز پیش آغاز شده است.
این کارگران به عدم پرداخت حقوق مرداد و شهریور ماه و همچنین قطع اضافهکارها و پاداشها و مزایای کارکنان و همچنین کاهش تولید معترض هستند.
گفتنی است، مدیران کارخانه وعدهی پیگیری مطالبات دادهاند، قرار بود تا روز گذشته معوقات مزدی کارگران پرداخت شود اما چون وعدهها محقق نشده، کارگران امروز مجدد تجمعات خود را از سر گرفتند.