خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تداوم اعتراضات کارگران گروه ملی فولاد اهواز

تداوم اعتراضات کارگران گروه ملی فولاد اهواز
کد خبر : 1693039
لینک کوتاه کپی شد.

کارگران گروه ملی فولاد ایران در اهواز در اعتراض به بی‌توجهی به مطالبات خود مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز، دوشنبه ۷ مهرماه، کارگران گروه ملی فولاد ایران در اهواز در اعتراض به بی‌توجهی به مطالبات خود مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند سپس به سوی فرمانداری اهواز راهپیمایی کردند. این اعتراضات از بیش از ده روز پیش آغاز شده است. 

این کارگران به‌ عدم پرداخت حقوق مرداد و شهریور ماه و همچنین قطع اضافه‌کارها و پاداش‌ها و مزایای کارکنان و همچنین کاهش تولید معترض هستند. 

گفتنی است، مدیران کارخانه وعده‌ی پیگیری مطالبات داده‌اند، قرار بود تا روز گذشته معوقات مزدی کارگران پرداخت شود اما چون وعده‌ها محقق نشده، کارگران امروز مجدد تجمعات خود را از سر گرفتند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی