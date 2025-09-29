به گزارش خبرنگار ایلنا، چندی پیش بازماندگان مستمری بگیر تأمین اجتماعی به‌عدم واریز حق اولاد خود اعتراض کردند. اما آیا حق اولاد حذف شده است؟

مدیر کل تامین اجتماعی شهرستانهای استان تهران به تازگی اعلام کرد که حق اولاد مستمری بگیران تا پانزدهم مهرماه واریز می‌شود.

وی در بازدید از شعبه تامین اجتماعی ورامین با اعلام این خبر گفت: حق اولاد حذف نشده است و فقط در حال بررسی بود که تا روزهای آینده واریز می‌شود.

