مجروح شدن دو کارگر بر اثر برخورد لوکوموتیو امدادی با واگن قطار باری

دو کارگر لوکوموتیوران عصر دیروز (دوشنبه ششم مهر) بر اثر برخورد لوکوموتیو امدادی با واگن قطار باری در ایستگاه راه آهن روستای اشتیجه اردکان در استان یزد، مجروح شدند.

یک منبع کارگری در راه آهن به خبرنگار ایلنا گفت: مجروح شدن دو کارگر به دنبال برخورد لوکوموتیو قطار امدادی با واگن قطار باری در ایستگاه راه آهن روستای اشتیجه اردکان در استان یزد رخ داد که در نتیجه این اتفاق، دو لوکوموتیوران مجروح شدند. 

او گفت: متاسفانه راهبر دیزل فرماندهی امداد که در دیزل ۸۱۵ بوده در اثر برخورد با انتهای قطار بین صندلی و قسمت جلوی دیزل محبوس می‌شود و توسط مامورین آتش نشانی نجات یافته و وضعیت خوبی ندارد و رئیس قطار باری قبل از برخورد از ترس خود را به بیرون پرتاب واز ناحیه دست و پا و صورت به شدت مصدوم می‌شود. 

به گفته وی؛ لکوموتیو فرماندهی اعزامی قصد امدادرسانی به واگن باری به مقصد حسن آباد را داشته که بر اثر برخورد موجب شکسته شدن واگن فوق از کمر می‌شود.

 

