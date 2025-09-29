خبرگزاری کار ایران
کارخانه «صدر فولاد» به اهلش واگذار شود

کد خبر : 1692956
جمعی از کارگران سابق واحد صدر فولاد از واگذاری این واحد تولیدی از طریق مزایده عمومی خبر دادند و از نگرانی‌های خود گفتند.

 کارگران سابق کارخانه صدر فولاد واقع در استان لرستان با بیان اینکه حدود ۸سال است که تولید در این واحد تولیدی به دلیل واگذاری غیرکارشناسی کارخانه به بخش خصوصی متوقف شده و از آن زمان حدود ۱۸۰ کارگر بیکار و وضعیت شغلی مشخصی ندارند، به خبرنگار ایلنا گفتند: این دومین مزایده عمومی کارخانه فولاد صدر است که به زودی آگهی  آن منتشر می‌شود. مزایده نخست این شرکت چندسال پیش برگزار شد که هیچ سرمایه‌گذاری حاضر به خرید آن نشد. 

کارگران قدیمی این واحد تولیدی با بیان اینکه سالهاست اهالی  لرستان بویژه شهرستان چگینی به دنبال بازگشایی مجدد این واحد فولادی با هدف  اشتغال جوانان جویای کار، گفتند: زمانی این واحد تولیدی در سه شیفت فعال بود که با واگذاری آن به بخش خصوصی به دلیل غیرمتعهد بودن بخش خصوصی، این واحد صنعتی بدهی سنگین بالا آورد و تعطیل شد. 

به گفته کارگران قدیمی فولاد صدر؛ نداشتن توان مالی و بی‌تدبیری، موجب خسارت به کارخانه و کارگران آن شده است. 

به ادعای این کارگران؛ هم‌اکنون این واحد در تملک یکی از بانک‌ها در آمده و مهم‌ترین دغدغه و نگرانی کارگران سابق این کارخانه، اهلیت داشتن سرمایه گذار جدید است. غالب افرادی که برای خرید این واحد پا پیش می‌گذارند، اهلیت و توانمندی ندارند. 

کارگران بیکار شده این واحد بزرگ فولادی در پایان گفتند: امیدواریم این کارخانه  به فرد یا نهادی قدرتمند و با تجربه واگذار شود که اهل فن باشد. در عین حال نیازمند حمایت و نظارت دولت بعد از واگذاری هستیم که شاهد تکرار اتفاقاتی که در گذشته منجر به تعطیلی این واحد تولیدی و بیکاری کارگران آن شد، نباشیم.

 

