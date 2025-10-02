یک فعال صنفی در گفتوگو با ایلنا:
«بیمه تکمیلی» کارکردی برای بازنشستگان ندارد/ سازمان کمبود پول را بهانه نکند!
دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین گفت: سازمان تأمین اجتماعی باید در قبال بیمه تکمیلی بازنشستگان مسئولانهتر رفتار کند و قراردادی ببندد که طرف مقابل به آن پایبند باشد. ضمن اینکه دولت هم موظف است وظایف خود را نسبت به درمان و بیمه تکمیلی بازنشستگان و تامین منابع لازم برای آن در قالب پرداخت بدهی خود به تامین اجتماعی انجام دهد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مشکلات بیمه تکمیلی و درمان بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی همچنان از اصلیترین دغدغههای کارگران بازنشسته کشور است. بازنشستگان تأمین اجتماعی که در طول سالهای خدمت خود بهطور مستمر حق بیمه پرداخت کردهاند، انتظار دارند در زمان نیاز، بدون نگرانی از هزینه، از خدمات بیمهای خود بهرهمند شوند. با این حال، بیش از شش ماه است که شرکت «آتیهسازان حافظ» بهعنوان طرف قرارداد سازمان تأمین اجتماعی، از پرداخت معوقات درمانی بازنشستگان خودداری کرده است. در این مدت، بازنشستگان بارها خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدهاند؛ اما به گفتهی آنان، پاسخ دریافتی چیزی جز وعدههای تکراری و بینتیجه از سوی مدیران سازمان تأمین اجتماعی و شرکتهای طرف قرارداد نبوده است.
عیدعلی کریمی (دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین) در گفتوگو با خبرنگار ایلنا با انتقاد از مشکلات بیمهی تکمیلی و تأخیر چندماهه در پرداخت مطالبات بازنشستگان اظهار کرد: پنجشنبه سوم مهرماه، دبیران خانه کارگر با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی دیدار کردند و در این جلسه وعده داده شد که معوقات بیمه تکمیلی حداکثر تا هفته آینده پرداخت خواهد شد.
وی با اشاره به عملکرد شرکتهای طرف قرارداد سازمان افزود: علاوه بر دولت که به وظایف خود در قبال تامین اجتماعی عمل نمیکند، شرکتهای بیمهگذار نیز نهتنها به وظایف خود در قبال بازنشستگان عمل نمیکنند، بلکه با بهانههایی همچون عدم دریافت بودجه از سازمان، قصد دارند از پرداخت معوقات بازنشستگان شانه خالی کنند.
عید علی کریمی در ادامه تأکید کرد: سازمان تأمین اجتماعی به جای آنکه با شرکتهایی قرارداد ببندد که از زیر بار مسئولیت خودداری میکنند، باید از انعقاد چنین قراردادهایی پرهیز کند یا قانون الزام را اجرا نماید. در شرایط فعلی، بیمه تکمیلی عملاً کارکردی برای بازنشستگان ندارد. ما سه مدل حق بیمه درمانی پرداخت میکنیم، اما زمانی که به خدمات درمانی نیاز داریم، بیمه به کارمان نمیآید یا بسیاری از بیمارستانها تحت پوشش آن نیستند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین همچنین با اشاره به ضرورت پوشش کامل بیمه پایه به جای بیمه تکمیلی طبق قانون الزام تامین اجتماعی، خاطرنشان کرد: سازمان تأمین اجتماعی موظف است پیگیر وضعیت درمان بیمه تکمیلی بازنشستگان باشد، نه اینکه بهانه کمبود بودجه بیاورد. این سازمان باید مطالبات خود را از دولت مطالبه کند، نه اینکه بازنشستگان هزینه بیمسئولیتی مدیران را بپردازند.
این فعال کارگری در پایان تصریح کرد: اگر سازمان قصد خدمت دارد، دیگر نباید با شرکتهایی که کارنامه ضعیفی از خود بر جای گذاشتهاند قرارداد ببندد؛ و اگر چنین کند، این اقدام در حکم خیانت در امانت است! سازمان تأمین اجتماعی باید در قبال بیمه تکمیلی بازنشستگان مسئولانهتر رفتار کند و قراردادی ببندد که طرف مقابل به آن پایبند باشد. ضمن اینکه دولت هم موظف است وظایف خود را نسبت به درمان و بیمه تکمیلی بازنشستگان و تامین منابع لازم برای آن در قالب پرداخت بدهی خود به تامین اجتماعی انجام دهد.