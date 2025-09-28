تجمع دوباره بازنشستگان فولاد و معدن در تهران و اصفهان
شماری از بازنشستگان صنعت فولاد و معدن در اصفهان و تهران با حضور در تجمع صنفی، خواستار توجه به مطالبات خود شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز یکشنبه (ششم مهر ماه) جمعی از بازنشستگان صنعت فولاد ومعدن در اصفهان مقابل ساختمان کانون و همزامان در تهران با حضور در مقابل ساختمان وزارت کار، خواستار اصلاح همسانسازی و تامین منابع مالی آن شدند.
این بازنشستگان با انتقاد به ادغام صندوق فولاد و صندوق کشوری و اینکه هیچ افق روشنی برای احقاق حق قانونی بازنشستهای فولاد وجود ندارد؛ خواستار اجرای صحیح همسانسازی بر اساس ۹۰ درصد حقوق شاغلین همتراز و مخالفت با ادغام و بهبود مستمریها براساس خط فقر شدند.
بخش دیگری از مطالبات بازنشستگان فولاد و معدن، رفع مشکلات بیمهای و درمانی است؛ افزایش فرانشیز به ۲۰ درصد آنان را دچار مشکلات بسیار کرده است.