تجمع دوباره بازنشستگان فولاد و معدن در تهران و اصفهان

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز یکشنبه (ششم مهر ماه) جمعی از بازنشستگان صنعت فولاد ومعدن در اصفهان مقابل ساختمان کانون و همزامان در تهران با حضور در مقابل ساختمان وزارت کار، خواستار اصلاح همسان‌سازی و تامین منابع مالی آن شدند.

این بازنشستگان با انتقاد به ادغام صندوق فولاد و صندوق کشوری و اینکه هیچ افق روشنی برای احقاق حق قانونی بازنشستهای فولاد وجود ندارد؛ خواستار اجرای صحیح همسان‌سازی بر اساس ۹۰ درصد حقوق شاغلین همتراز و مخالفت با ادغام و بهبود مستمری‌ها براساس خط فقر شدند.

بخش دیگری از مطالبات بازنشستگان فولاد و معدن، رفع مشکلات بیمه‌ای و درمانی است؛ افزایش فرانشیز به ۲۰ درصد آنان را دچار مشکلات بسیار کرده است.

