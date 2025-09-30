یک فعال کارگری در گفتوگو با ایلنا:
مزد را ترمیم کنید/ لزوم گسترش طرح کالابرگ
به گزارش خبرنگار ایلنا، طبق اعلام مرکز آمار، در شهریور ماه ۱۴۰۴، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۴۵.۳ درصد بوده است. این رقم در مقایسه با ماه قبل ۲.۹ واحد درصد بیشتر شده است. تورم نقطه به نقطه خوراکیها در شهریور، به ۵۷.۹ درصد رسیده است. به این معنا که در شهریور امسال به نسبت شهریور سال قبل، کالاهای خوراکی حدود شصت درصد گران شدهاند.
از چند ماه پیش نیز قیمت برخی از کالاهای خوراکیِ اساسی مانند نان و برنج افزایش یافته است. این افزایش قیمت در کنارِ افزایشِ متداومِ قیمت کالاهای خوراکی وضعیتِ معیشتیِ اقشار ضعیف جامعه را بدتر از قبل کرده است، به طوریکه بسیاری از آنها مجبورند از بخشی از هزینههای خود بزنند. این هزینههای محذوف، پیشتر جنبهی غیر ضروریتر داشت اما به مرور، اقشار ضعیفِ جامعه مجبور شدند برای سر به سر کردنِ دخل و خرج خانوادهی خود از بسیاری از نیازهای ضروری خود نیز بزنند.
حالا در آغاز نیمهی دوم سال، نگرانی از افزایشِ قیمت کالاهای اساسی به خصوص خوراکیها بیشتر شده است. در چنین شرایطی، انتظار ترمیم دستمزدِ کارگران بیش از هر زمان دیگری قابل طرح است.
رحیم میرعبدالله، فعال کارگری، در گفتگو با «ایلنا» در رابطه با حمایت از وضعیتِ معیشت کارگران گفت: مطابق قانون و بر اساس سازکار سهجانبهگرای،ی بین کارگران، کارفرمایان و دولت، امکان گفتوگو در زمینه دستمزد وجود دارد. بهویژه در شرایط کنونی ضرورت این امر بیشتر از همیشه است.
وی گفت: ایران به عضویت سازمان بینالمللی کار درآمده و اصل سهجانبهگرایی را پذیرفته است؛ بنابراین، مذاکره برای ترمیم حقوق کارگران با توجه به نرخ بالای تورم اجتنابناپذیر است. البته ممکن است کارفرمایان با این موضوع مخالفت کنند و به مسائلی همچون رکود و کاهش درآمد استناد نمایند. در چنین شرایطی، وظیفه دولت پُررنگتر میشود. دولت میتواند همانند رویه کنونی در حمایت از اقشار محروم، به کارگران نیز کمک کند؛ برای مثال از طریق طرحهای حمایتی از قبیل افزایش مبلغ یا دورههای تخصیص «کالابرگ» برای کالاهای اساسی نظیر برنج، روغن و گوشت.
میرعبدالله گفت: چنانچه امکان برگزاری جلسات مزدی و تصمیمگیری درباره افزایش حقوق وجود نداشته باشد، دولت میتواند از طریق سازکارهایی چون تعاونیها، فروشگاههای کارگری یا کارتهای اعتباری و با استفاده از اطلاعات موجود در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حمایت مستقیم از کارگران را عملیاتی سازد.
این فعال کارگری تأکید کرد: تجربه نشان داده است که در شرایط بحران، قیمتها به سرعت افزایش مییابد اما با رفع موانع یا تحریمها، کاهش چندانی در قیمتها مشاهده نمیشود. بنابراین، لازم است دولت با ابزارهای حمایتی همچون کالابرگ، بخشی از فشار اقتصادی بر کارگران را جبران کند. این اقدام، علاوه بر مهار آثار تورمی، موجب تقویت معیشت قشر کارگر نیز خواهد شد.