خبرگزاری کار ایران
کارگران شهرداری چابهار: چرا منابع مالی پرداخت حقوق، جای دیگر خرج می‌شود؟!

درحالی‌که مشکل عدم پرداخت دستمزد معوقه کارگران شهرداری چابهار هنوز ادامه دارد، یکی از کارگران می‌گوید: شهرداری چابهار توان پرداخت دستمزد ماهانه کارگران خود را دارد اما مدیریت شهری به جای پرداخت مطالبات کارگران، منابع مالی را صرف پروژه‌های غیرضروری می‌کند.

 یکی از کارگران در تشریح مشکلات شهرداری چابهار و کارگرانش به ایلنا گفت: مهمترین موضوع در شهرداری چابهار، تاخیر در پرداخت حقوق کارکنان و کارگران است. در حال حاضر کارگران شهرداری چابهار دو ماه مطالبات معوقه دارند که این موضوع آن‌ها را در شرایط سخت مالی قرار داده است. 

او با بیان اینکه مدیریت شهری چابهار به‌جای حفظ وضعیت موجود، به هزینه‌های شهر می‌افزاید، افزود: پروژه‌هایی که هم‌اکنون در خیابان امام خمینی (ره) وخیابان کارگر شهر چابهار با هزینه‌های بالا ساخته شده؛ غیرضروری است. 

او در ادامه درباره مشکلات کارگران عضو تعاونی مسکن شهرداری چابهار گفت: مشکل، بلاتکلیفی در واگذاری زمین‌هایی است که شهرداری قرار بود از سال‌ها پیش به متقاضیان تحویل بدهد تا خود آنان اقدام به ساخت‌وساز کنند اما به دلایلی نامعلوم شهردار این واگذاری هارا به تعویق انداخته است. 

او با بیان اینکه شرایط مالی کارگران شهرداری خوب نیست و با دریافت حداقل‌های مزدی مشکلات معیشتی بسیاری دارند، افزود؛ اگر شهردار کمبود منابع مالی را برای به تاخیر انداختن حقوق کارگران بهانه می‌کند، چرا  به جای پرداخت حقوق، منابع مالی را صرف ساخت و نصب المان‌ها می‌کند؟

 

