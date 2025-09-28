به گزارش خبرنگار ایلنا، برخی از بازنشستگان جدید لشگری از تاخیر در شارژ حکم کارت خود انتقاد دارند.

این در حالیست که سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح اعلام کرد زمانی که وضعیت شخص نظامی از شاغلی به بازنشستگی تغییر می‌نماید ممکن است یک الی دو ماه یارانه حکمت کارت واریز نشود.

طبق اعلام سازمان این معوقه حداکثر تا ۶ ماه بعد از اولین برقراری حقوق بازنشستگی در حکمت کارت شخص بازنشسته پرداخت می‌شود لذا در صورتی که بعد از گذشت ۶ ماه این مبلغ واریز نشد شخص به اداره بازنشستگی ارجاع داده شود تا طی مکاتبه‌ای با سازمان این مشکل برطرف شود.

