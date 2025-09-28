خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

توضیحاتی در مورد یارانه معوق حکمت‌کارت بازنشستگان

توضیحاتی در مورد یارانه معوق حکمت‌کارت بازنشستگان
کد خبر : 1692486
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح اعلام کرد زمانی که وضعیت شخص نظامی از شاغلی به بازنشستگی تغییر می‌نماید ممکن است یک الی دو ماه یارانه حکمت کارت واریز نشود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، برخی از بازنشستگان جدید لشگری از تاخیر در شارژ حکم کارت خود انتقاد دارند.

این در حالیست که سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح اعلام کرد زمانی که وضعیت شخص نظامی از شاغلی به بازنشستگی تغییر می‌نماید ممکن است یک الی دو ماه یارانه حکمت کارت واریز نشود.

طبق اعلام سازمان این معوقه حداکثر تا ۶ ماه بعد از اولین برقراری حقوق بازنشستگی در حکمت کارت شخص بازنشسته پرداخت می‌شود لذا در صورتی که بعد از گذشت ۶ ماه این مبلغ واریز نشد شخص به اداره بازنشستگی ارجاع داده شود تا طی مکاتبه‌ای با سازمان این مشکل برطرف شود.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی