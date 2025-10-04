به گزارش خبرنگار ایلنا، با افزایش بیش از ۳۰ درصدی نرخ ارز طی شش ماهه اخیر (از پایان فروردین تا نیمه اول مهر) هزینه‌های زندگی به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.

هرچند بسیاری از صاحب‌نظران بر این باور هستند که بخش قابل توجهی از محصولات مصرفی و تولیدات کشور وابستگی خاصی به نرخ ارز ندارند، اما تجربه افزایش ناگهانی نرخ ارز در سال ۱۴۰۱ پس از حذف ارز ترجیحی و همچنین سایر تجربیات شوک‌درمانی ارزی، نشان می‌دهد که گرانی ارز مستقیماً قدرت خرید مردم را هدف می‌گیرد و تقریباً تمام کالاهای مصرفی گران می‌شود.

نمودار زیر روند گرانی ارز از اردیبهشت تا پایان شهریور را به تصویر می‌کشد:

کاهش حداقل ۳۰ درصدی ارزش ریال در برابر اغلب ارزها در مدت کمتر از شش ماه، در کنار بالا رفتن نرخ تورم ماهانه نسبت به ماه‌های پیش، نشان از کوچک شدن سفره‌های مردم دارد. در این رابطه، احسان سهرابی (فعال کارگری و عضو سابق شوراهای اسلامی کار استان خراسان رضوی) اظهار کرد: قطعاً باتوجه به افزایش نرخ ارز و گران شدن برخی اقلام وارداتی، بسیاری از اقلامی که تصور نمی‌شود ربطی به دلار و ارز خارجی داشته باشند، گران می‌شوند.

وی افزود: سال گذشته کارگران برای خرید گوشت قرمز نزدیک فروشگاه‌های زنجیره‌ای و قصابی‌ها نمی‌شدند، اخیراً اوضاع بدتر شده و کارگران دیگر نزدیک میوه‌فروشی‌ها هم نمی‌شوند و نهایت تنها چیزی که می‌توانند تهیه کنند، همان اقلام صیفی‌جاتی چهارگانه ارزان مانند سیب‌زمینی، پیاز و خیار و گوجه فرنگی است.

سهرابی توضیح داد: در شرایطی که توان خرید کارگران طی چهارماهه اخیر به شدت کاهش یافته، رفته رفته مصرف گوشت سفید (مشخصاً مرغ) نیز در سبد مصرفی کارگران کاهش یافته است. هزینه‌های جانبی مهرماه مربوط به تحصیل و آموزش فرزندان، برای کارگران متاهل کمرشکن شده است و با وجود آنکه هزینه جانبی به نظر می‌رسد، اما شتاب بی‌امان همین هزینه‌ها بخشی از فرزندان کارگران را از تحصیل باز می‌دارد.

این فعال کارگری ادامه داد: شرایط به نحوی است که ما مزدبگیران در بازار پوشاک و میوه‌جات که ظاهرا ربطی به نرخ ارز ندارد، جرات خرید نداریم. نکته اینجاست که دولت باید توان کنترل تورم را داشته باشد. تمام توقع ما از دولت این است که بتواند از افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی با افزایش نرخ ارز جلوگیری کند.

این عضو سابق شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار گفت: بنده دوستان کارگری را سراغ دارم که به دلیل هزینه‌های بیمه تکمیلی برای فرزندان‌شان، بیمه تکمیلی خود را قطع کرده و برخی نیز از داشتن بیمه تکمیلی به دلیل هزینه ماهیانه حدود ۷۰۰ هزار تومان انصراف داده‌اند. این انصراف به قیمت گزافی برای کارگرانی که خود و یا اعضای خانواده دچار بیماری‌های خاص و صعب العلاج هستند، تمام می‌شود؛ حانواده از هستی ساقط می‌شود.

احسان سهرابی با اشاره به اثر گرانی ارز بر تمامی حوزه‌های مصرفی اظهار کرد: قانون‌گذار این ظرفیت را دیده که مانند ترکیه، دستمزد کارگران هر سه ماه یکبار افزایش یابد؛ هیچ ممنوعیتی برای این کار نیست اما دولت از این ظرفیت استفاده نمی‌کند.

وی تصریح کرد: تعجب می‌کنیم که چرا وقتی نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار درخواست تشکیل جلسه می‌دهند، در هیچ سالی و در هیچ دولتی با درخواست آنها موافقت نمی‌شود. گویا دولت ضرورت ترمیم مزد را درک نکرده است! آمار ترک تحصیل فرزندان کارگران بازتاب دقیق شرایط است، شرایطی که کودک کار ایرانی درحال جایگزینی کودک کار اتباع است.

این فعال کارگری با اشاره به تاثیر افزایش نرخ ارز بر هزینه اجاره بهای مسکن کارگران گفت: واقعیت این است که بسیاری از کارگران در نتیجه فشارهای ناشی از افزایش نرخ ارز در شش ماهه نخست سال، از حاشیه کلانشهرها خارج شده و در تلاش برای اقامت و اجاره کردن منزل در شهرهای پیرامون شهرهای بزرگ هستند که این مهاجرت اجباری، نشان از تنزل جدی سطح زندگی دارد. با انقضای قرارداد اجاره، موجران عملاً کارگران را به خارج از شهر اخراج می‌کنند.

این عضو سابق شوراهای اسلامی کار مشهد و استان خراسان رضوی در پایان خاطرنشان کرد: با کاهش ارزش پول ملی و صعود شاخص‌های تورم، حتی سرانه مصرف لبنیات نیز به شدت پایین آمده؛ دولت وظیفه دارد به حوزه قیمت‌ها ورود کند و از گران شدن کالاها، حداقل کالاهایی که به دلار وابسته نیستند، جلوگیری کند.

انتهای پیام/