انتقاد کارگران پروژهای ابنیه فنی راهآهن از تاخیر در پرداخت حقوق/ انتظار دیگری داشتیم!
کارگران پروژهای ابنیه فنی راهآهن اهواز از عدم پرداخت به موقع دستمزدهای خود گلایهمند هستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران پروژه ای ابنیه فنی راهآهن اهواز به تاخیر در پرداخت حقوق و بیمه خود انتقاد دارند.
جمعی از این کارگران اظهار داشتند: با توجه به شروع سال تحصیلی، انتظار ما از مسئولان این بود که مطالبات کارگران را به موقع پرداخت کنند.
یکی از کارگران شاغل در این مجموعه گفت: شرایط زندگی برای ما کارگران ابنیه فنی راهآهن که به صورت پروژه ای در حال فعالیت هستیم، بسیار دشوار است. امیدواریم مسئولان کاری برایمان انجام دهند.
وی ضمن انتقاد از تاخیر در پرداخت دستمزد خود و همکارانش افزود: به غیر از تاخیر همیشگی دوماهه در پرداخت حقوقهایمان، از ابتدای سال جاری فاقد قرارداد کار هستیم و پرداخت حق بیمهمان نیز با تاخیر چند ماهه همراه است.
این کارگران از شرکت راهآهن به عنوان کارفرمای اصلی درخواست دارند که پیگیر پرداخت به موقع حقوق و بیمه کارگران پروژهای ابنیه فنی راهآهن باشد.