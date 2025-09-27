ادامه اعتراضات کارگران پالایشگاه پارس جنوبی / وعده قبول نمیکنیم!
کارگران پیمانکاری پالایشگاه فاز ۱۴ مجتمع گاز پارس جنوبی، در اعتراض به بیتوجهی مسئولان به مطالبات خود تجمع کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز، شنبه ۵ مهر ۱۴۰۴، کارگران پیمانکاری پالایشگاه فاز ۱۴ مجتمع گاز پارس جنوبی، در اعتراض به بیتوجهی مسئولان به مطالبات خود تجمع کردند.
این کارگران به تعویق در پرداخت دستمزد، نداشتن امنیت شغلی، وعدههای توخالیِ مسئولان و عدم پرداخت حقوق و مزایای معوق خود معترض هستند.
پیشتر اخباری مبنی بر ورود دادستان کنگان برای حل مشکل کارگران و پرداخت معوقات منتشر شد، اما کارگران به این وعدهها باور ندارند و میگویند تا تحقق این وعدهها به اعتراض خود ادامه خواهند داد .