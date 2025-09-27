به گزارش ایلنا، در اثر برخورد یک دستگاه سواری با مینی‌بوس حامل کارگران یک کارخانه در محور تیران به کرون در استان اصفهان، یک نفر مرد (راننده سواری) جان خود را از دست داد و ۴ نفر از سرنشینان مینی بوس که همگی کارگر زن۳۶ تا ۵۲ ساله بودند مصدوم شده که به بیمارستان بهنیا تیران منتقل شدند.

گفته شده خودرو مینی‌بوس حوالی ساعت ۶:۳۰ صبح امروز شنبه (۵ مهرماه) در حال انتقال کارگران از «تیران» به محل کار بود که در ورودی روستای میر آباد به یک سواری برخورد می‌کند.

