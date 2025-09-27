در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
چرا معوقات فروردین برخی از بازنشستگان پرداخت نمیشود؟
دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان از تاخیر در پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان انتقاد کرد.
«محمدحسن موسیوند» دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان در گفتگو با خبرنگار ایلنا، از تاخیر در پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان تامین اجتماعی انتقاد کرد.
او با بیان اینکه قول داده بودند واریز دور سوم معوقات، بعد از پرداخت حقوق شهریور آغاز میشود؛ گفت: بازنشستگان مکرر به ما مراجعه و از تاخیر طولانی انتقاد میکنند؛ امروز پنجم مهر است و بازنشستگان انتظار داشتند تا امروز معوقات فروردین واریز شود.
موسیوند تاکید کرد: معوقات فروردین گروهی از بازنشستگان هنوز پرداخت نشده؛ این در حالیست که مبلغ معوقات بازنشستگان رویهمرفته آنچنان سنگین نیست که تامین اجتماعی توان پرداخت آن را نداشته باشد.
عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان کارگری خرمآباد، اضافه کرد: در این شرایط که نرخ تورم بالاست، هر روز تاخیر، ارزش پول بازنشستگان را کاهش میدهد و از قدرت خرید آنها میکاهد.