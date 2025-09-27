خبرگزاری کار ایران
مطالبات کارگران فاز ۱۴ پارس جنوبی پرداخت شد؟

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کنگان از پرداخت حقوق و مطالبات کارگران فاز ۱۴ پارس جنوبی در شهرستان کنگان خبر داد.

به گزارش ایلنا، سید محمد موسوی پویا با حضور در فاز ۱۴ ضمن دیدار با کارگران حاضر دغدغه‌ها و مشکلات کارگران را از نزدیک شنید و در همان محل مراتب را به صورت تلفنی و کتبی به مسئولان و متولیان امر اعلام کرد و مهلت ۴۸ساعته برای پرداخت حقوق کارگران تعیین کرد. 

وی اضافه کرد: در این راستا ضمن رصد مستمر وضعیت پرداخت‌ها، تذکرات قانونی به این قبیل شرکت‌ها داده شده و دستورات کتبی نیز خطاب به مدیران عامل شرکت‌های مستقر صادر شده است و در صورت اهمال با کوتاهی اشخاصی خاطی بدون هیچ گونه اغماضی با مسببین برخورد خواهد شد. 

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کنگان ادامه داد: خوشبختانه با تدابیر اتخاذ شده در حال حاضر تعویق حقوق‌ها در اغلب شرکت‌ها به حداقل رسیده است اما باز شاهد وضعیت نامطلوب پرداخت‌ها در برخی شرکت‌های مستقر هستیم. 

وی گفت: در خصوص ایمنی محیط‌های کاری نیز ضمن بازرسی‌هایی که از طریق اداره خدمات کار منطقه ویژه صورت گرفته، این دادستانی پس از مهلت یک ماهه نسبت به حضور میدانی و بازرسی‌های میدانی اقدام خواهد به مردم شریف شهرستان این قول و وعده داده می‌شود. 

موسوی تصریح کرد: دادستانی شهرستان کنگان برای احقاق حقوق عامه و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی مردم مصمم است و انشا الله با همراهی و مردم و مسئولین جهت حل مشکلات کارگری اقدامات عاجل و قانع کننده‌ای انجام خواهد شد. 

وی تاکید کرد: با دستورات قاطع و پیگیری‌های به عمل آمده مطالبات و حقوق کارگران پرداخت شده است و این دادستانی بر پیگیری پرداخت به موقع حقوق و دستمزدها مسائل رفاهی و ایمنی محیط‌های کارگری و اشتغال نیروهای بومی وفق مقررات تا حصول نتیجه نهایی را جز مهم‌ترین اهداف دستگاه قضائی و مورد مطالبه جدی کارگران و مردم شریف شهرستان کنگان می‌داند. 

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کنگان افزود: متأسفانه برخی شرکت‌ها در پرداخت به موقع حقوق‌ها دچار بی‌برنامگی هستند و بعضاً کارگران شاغل تا چندین ماه حقوق خود را دریافت نمی‌کنند که این مهم موجب ایجاد مشکلات معیشتی، اقتصادی و تبعات اجتماعی و مضافاً تجمعات کارگری شده است. 

در پی اعتراض و مطالبه تعداد زیادی از کارگران مبنی بر تأخیر در پرداخت حقوق و معوقات شرکت، دادستان شهرستان کنگان با توجه به اهمیت موضوع و وضعیت اقتصادی موجود و با توجه به مشکلات کارگران و به دلیل بازگشایی مدارس و نیاز مبرم و ضروری کارگران به حقوق حقه و قانونی خود به این موضوع ورود کردند.

 

