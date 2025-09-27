اعتراض کارگران رسمی نفت فلات قاره در منطقه عملیاتی سیری

کارگران رسمی نفت شرکت فلات قاره منطقه عملیاتی سیری در تماس با خبرنگار ایلنا، از اعتراض صنفی خود خبر دادند.

این کارگران روز گذشته در اعتراض به محدودیت‌های مزدی خود در محل جزیره سیری تجمع صنفی برگزار کردند.

کارکنان معترض بر شش خواسته‌ی مشخص خود تأکید کردند: پرداخت کامل حقوق معوقه؛ حذف محدودیت‌های اعمال‌شده بر سنوات بازنشستگی؛ اصلاح کف حقوق کارکنان جدیدالاستخدام؛ مرجوع کردن مالیات‌های اخذشده برخلاف قوانین موجود؛ اجرای کامل ماده ۱۰ و پرداخت تمامی مطالبات مربوط به آن (بک‌پی) و استقلال صندوق بازنشستگی نفت.

این کارگران می‌گویند چندمین بار است که برای احقاق حق و پیگیری مطالبات قانونی خود اعتراض می‌کنیم؛ امیدواریم صدای ما از سوی مسئولان شنیده شود.

