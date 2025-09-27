انتصاب دستیار اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
«احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی حکمی «محمدهادی عسکری» را به عنوان «دستیار اجتماعی وزیر» منصوب کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، متن حکم به این شرح است:
نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی و با هدف تقویت جایگاه سیاست اجتماعی در مسیر توسعه همهجانبه، به موجب این حکم بهعنوان «دستیار اجتماعی وزیر» منصوب میشوید.
در ادامه آمده است: انتظار میرود با بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و اجرایی، نسبت به رصد و پایش روندها و مسائل اجتماعی منطقهای و ملی و ارائۀ گزارشها و پیشنهادهای راهبردی منطبق بر ماموریتهای وزارتخانه با تاکید بر عدالت اجتماعی، فرهنگ مصرف، رفتار جمعی و افزایش سرمایه اجتماعی، تقویت همکاریهای بین بخشی برای بازنگری و تدوین سیاستهای اجتماعی وزارتخانه و واحدهای تابعه، تقویت تعامل سازنده با دانشگاهها، مراکز پژوهشی، نخبگان، سازمانهای مردمنهاد، رسانهها و نهادهای فرهنگی و مذهبی برای توسعه سرمایه اجتماعی، گفتمانسازی عمومی و ترویج هنجارهای مسئولیتپذیری اجتماعی و برنامهریزی برای اجتماعی شدن اقدامات ستاد وزارتخانه و سازمانهای تابعه اقدام نمایید. همچنین در این حکم تاکید شده است: معاونان، مدیران عامل و رؤسای سازمانهای تابعه همکاری لازم برای تحقق ماموریتهای فوق را به عمل میآورند.