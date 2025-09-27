کارگران تراورس جنوب شرق اندیمشک: وضعیت استخدامی ایثارگران چه شد؟

تعدادی از کارگران شرکتی ایثارگر شاغل در ابنیه فنی راه آهن تراورس جنوب اندیمشک، در تماس با ایلنا گفتند: از اجرای طرح تبدیل وضعیت شغلی و استخدامی نیروهای ایثارگر شرکتی در خطوط ابنیه فنی راه‌آهن بعد از گذشت چندین سال خبری نیست. انتظار داریم در سال جاری وضعیت استخدامی ما مشمولین ایثارگر مشخص شود.

یکی از کارگران ایثارگر شرکتی تراورس جنوب اندیمشک بابیان اینکه اکثر ارگان ها و نهادهای دولتی طرح استخدامی ایثارگران و فرزندان آنها را اجرایی کرده‌اند، افزود: بی‌اعتنایی راه آهن به مشمولان طرح ایثارگری، ناعادلانه است.

به گفته‌ی این کارگر، در برخی مواقع نص صریح قانون از سوی برخی مسئولان زیر سوال برده می‌شود و سلیقه‌ای عمل می‌کنند، در مورد تبدیل وضعیت ایثارگران تراورس، راه آهن نباید بین کارگران خط و سایر کارگران شاغل در راه آهن فرق قائل شود در غیر اینصورت راهی جز شکایت به دیوان عدالت اداری برایمان باقی نمی‌ماند.

وی با بیان اینکه برخی مسئولان راه آهن در پاسخ به ما کارگران ایثارگر شرکتی می‌گویند شرایط تبدیل وضعیت با این قانون را ندارید؛ افزود: کارگران ابنیه فنی راه آهن تراورس جنوب اندیمشک با ارائه همه مدارک چندین سال در انتظار اجرای این طرح هستند بنابراین امیدواریم مسئولان شرکت راه آهن در سال جدید پیگیر تبدیل وضعیت استخدامی کارگران ایثارگر تراورس و سایر همکارانی که در سایر مناطق و نواحی کشور فعالیت شبانه روزی دارند، باشند.

