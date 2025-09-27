خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کارگران تراورس جنوب شرق اندیمشک: وضعیت استخدامی ایثارگران چه شد؟

کارگران تراورس جنوب شرق اندیمشک: وضعیت استخدامی ایثارگران چه شد؟
کد خبر : 1691859
لینک کوتاه کپی شد.

جمعی از کارگران ایثارگر شرکت تراورس (ابنیه فنی راه آهن) جنوب اندیمشک با درخواست شفاف‌سازی وضعیت استخدامی خود از مسئولان، خواستار تعیین تکلیف نهایی در سال جاری شدند.

تعدادی از کارگران شرکتی ایثارگر شاغل در ابنیه فنی راه آهن تراورس جنوب اندیمشک، در تماس با ایلنا گفتند: از اجرای طرح تبدیل وضعیت شغلی و استخدامی نیروهای ایثارگر شرکتی در خطوط ابنیه فنی راه‌آهن بعد از گذشت چندین سال خبری نیست. انتظار داریم در سال جاری وضعیت استخدامی ما مشمولین ایثارگر مشخص شود. 

یکی از کارگران ایثارگر شرکتی تراورس جنوب اندیمشک بابیان اینکه اکثر ارگان ها و نهادهای دولتی طرح استخدامی ایثارگران و فرزندان آنها را اجرایی کرده‌اند، افزود: بی‌اعتنایی راه آهن به مشمولان طرح ایثارگری، ناعادلانه است.

به گفته‌ی این کارگر، در برخی مواقع نص صریح قانون از سوی برخی مسئولان زیر سوال برده می‌شود و سلیقه‌ای عمل می‌کنند، در مورد تبدیل وضعیت ایثارگران تراورس، راه آهن نباید بین کارگران خط و سایر کارگران شاغل در راه آهن فرق قائل شود در غیر اینصورت راهی جز شکایت به دیوان عدالت اداری برایمان باقی نمی‌ماند. 

وی با بیان اینکه برخی مسئولان راه آهن در پاسخ به ما کارگران ایثارگر شرکتی می‌گویند شرایط تبدیل وضعیت با این قانون را ندارید؛ افزود: کارگران ابنیه فنی راه آهن تراورس جنوب اندیمشک با ارائه همه مدارک چندین سال در انتظار اجرای این طرح هستند بنابراین امیدواریم مسئولان شرکت راه آهن در سال جدید پیگیر تبدیل وضعیت استخدامی کارگران ایثارگر تراورس و سایر همکارانی که در سایر مناطق و نواحی کشور فعالیت شبانه روزی دارند، باشند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی