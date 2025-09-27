اعتراض کارگران خارجی اسپانیا به تبعیض مزدی
در سالهای اخیر، دولت اسپانیا نیز مانند بسیاری از دولتهای اروپایی و آمریکایی برای نیروی کار خارجی و غیربومی خود سختگیریهای بیشتری در نظر گرفته و کارگران خارجی نسبت به تبعیض مزدی معترض هستند.
به گزارش ایلنا و به نقل از روزنامه اسپانیایی دیپلمات، روز جمعه جمعی از کارکنان غیربومی و خارجی شرکت خدماتی پلکس اسپانیا در مادرید (پایتخت) مقابل وزارت اقتصاد و دارایی این کشور اجتماع و به نابرابری مزدی اعتراض کردند.
این کارکنان که همگی کارکنان شرکت خدمات فروش آنلاین پلکس اسپانیا بودند، با در دست داشتن پلاکاردهایی با شعارهایی چون «بهروزرسانی حقوق و دستمزد برای خدمات خارجیها» و «کار برابر، حقوق برابر» و «ارتقاء شغلی، برای همه کارکنان پلکس» در مقابل وزارت اقتصاد و دارایی اسپانیا تجمع کردند و خواهان بهبود وضعیت شغلی و ارتقای دریافتیهای خود شدند.
