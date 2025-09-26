خبرگزاری کار ایران
سقوط از ارتفاع بازهم قربانی گرفت؛

مرگ یک کارگر ساختمانی در دیواندره

کد خبر : 1691590
یک کارگر ساختمانی در دیواندره حین انجام کار به دلیل سقوط از ساختمان ۳ طبقه جان باخت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح روز پنجشنبه ۳ مهر ماه، یک کارگر ساختمانی در دیواندره حین انجام کار  به دلیل سقوط از ساختمان ۳ طبقه جان باخت.

نام این‌ کارگر عطا خالدیان است و بیش از ۲۰ سال سابقه‌ی کار ساختمانی دارد.

گفتنی است، کارگران ساختمانی بیشترین آمار تلفات را در حوادث کار دارند. به گفته‌ی فعالان کارگری بیش از نیمی از حوادث کار مربوط به کارگران ساختمانی است و طبق آمار، سقوط از ارتفاع بیشترین عامل مرگ کارگران است.

نرخ بالای حوادث  کار در بین کارگران ساختمانی در حالی اتفاق می‌افتد که بسیاری از این‌ کارگران از داشتن بیمه اجتماعی محروم هستند. با وجود اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی هنوز هم تامین اجتماعی به بهانه کمبود منابع، از تخصیص سهمیه  بیمه به کارگران خودداری می‌کند.

 

