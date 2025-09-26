مرگ یک کارگر ساختمانی در دیواندره

به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح روز پنجشنبه ۳ مهر ماه، یک کارگر ساختمانی در دیواندره حین انجام کار به دلیل سقوط از ساختمان ۳ طبقه جان باخت.

نام این‌ کارگر عطا خالدیان است و بیش از ۲۰ سال سابقه‌ی کار ساختمانی دارد.

گفتنی است، کارگران ساختمانی بیشترین آمار تلفات را در حوادث کار دارند. به گفته‌ی فعالان کارگری بیش از نیمی از حوادث کار مربوط به کارگران ساختمانی است و طبق آمار، سقوط از ارتفاع بیشترین عامل مرگ کارگران است.

نرخ بالای حوادث کار در بین کارگران ساختمانی در حالی اتفاق می‌افتد که بسیاری از این‌ کارگران از داشتن بیمه اجتماعی محروم هستند. با وجود اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی هنوز هم تامین اجتماعی به بهانه کمبود منابع، از تخصیص سهمیه بیمه به کارگران خودداری می‌کند.

انتهای پیام/