سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری:
بازنشستگان نباید صرفاً با حداقل مستمری روزگار بگذرانند
کد خبر : 1691578
سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری، در جریان نخستین سفر استانی خود به خوزستان با کانونهای بازنشستگان این استان دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، دکتر علاءالدین ازوجی در این نشست با اشاره به اهمیت هفته دفاع مقدس و جایگاه ویژه مردم خوزستان در تاریخ کشور، صیانت از اموال و داراییهای صندوق، ارتقای شفافیت، افزایش کیفیت زندگی و فراهم کردن بستههای بیمهای، رفاهی و تفریحی برای بازنشستگان را از اولویتهای اصلی خود دانست.
وی در سفر به استان خوزستان و در نشست با رؤسای کانونهای بازنشستگان، بر ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت صندوق تأکید کرد.
ازوجی با اشاره به اینکه کارکرد صندوقهای بازنشستگی در دنیا صرفاً اجتماعی و بیمهای نیست بلکه باید دارای نقش اقتصادی و تجاری باشند، گفت: «یکی از مهمترین آسیبهای ۳۰ سال گذشته، عدم صیانت درست از اموال و داراییهای صندوق بوده است. نخستین برنامه ما بازگرداندن داراییها به بازدهی و ایجاد شفافیت برای همه بازنشستگان است.»
وی افزود: «بازنشستگان نباید صرفاً با حداقل مستمری روزگار بگذرانند. بستههای رفاهی و تفریحی باید در کنار بیمههای تکمیلی و خدمات درمانی برای آنان طراحی و اجرایی شود تا کیفیت زندگی در دوران بازنشستگی ارتقا یابد. تجربه جهانی نشان میدهد بازنشستگانی که امکان سفر و حضور در اجتماع دارند، عمر طولانیتر و باکیفیتتری خواهند داشت.»
سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری همچنین خواستار همکاری نزدیکتر با کانونهای بازنشستگی شد و گفت: «نظر کانونها در همه تصمیمهای مهم صندوق بهویژه در زمینه بیمههای درمانی و خدمات رفاهی اخذ خواهد شد. هیچ اقدامی بدون مشورت با کانونها انجام نخواهد شد.»
در پایان این نشست، نمایندگان کانونهای بازنشستگان خوزستان نیز مسائل، مشکلات و پیشنهادهای خود را با سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری در میان گذاشتند.