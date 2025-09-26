به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، دکتر علاءالدین ازوجی در این نشست با اشاره به اهمیت هفته دفاع مقدس و جایگاه ویژه مردم خوزستان در تاریخ کشور، صیانت از اموال و دارایی‌های صندوق، ارتقای شفافیت، افزایش کیفیت زندگی و فراهم کردن بسته‌های بیمه‌ای، رفاهی و تفریحی برای بازنشستگان را از اولویت‌های اصلی خود دانست.

وی در سفر به استان خوزستان و در نشست با رؤسای کانون‌های بازنشستگان، بر ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت صندوق تأکید کرد.

ازوجی با اشاره به اینکه کارکرد صندوق‌های بازنشستگی در دنیا صرفاً اجتماعی و بیمه‌ای نیست بلکه باید دارای نقش اقتصادی و تجاری باشند، گفت: «یکی از مهم‌ترین آسیب‌های ۳۰ سال گذشته، عدم صیانت درست از اموال و دارایی‌های صندوق بوده است. نخستین برنامه ما بازگرداندن دارایی‌ها به بازدهی و ایجاد شفافیت برای همه بازنشستگان است.»

وی افزود: «بازنشستگان نباید صرفاً با حداقل مستمری روزگار بگذرانند. بسته‌های رفاهی و تفریحی باید در کنار بیمه‌های تکمیلی و خدمات درمانی برای آنان طراحی و اجرایی شود تا کیفیت زندگی در دوران بازنشستگی ارتقا یابد. تجربه جهانی نشان می‌دهد بازنشستگانی که امکان سفر و حضور در اجتماع دارند، عمر طولانی‌تر و باکیفیت‌تری خواهند داشت.»

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری همچنین خواستار همکاری نزدیک‌تر با کانون‌های بازنشستگی شد و گفت: «نظر کانون‌ها در همه تصمیم‌های مهم صندوق به‌ویژه در زمینه بیمه‌های درمانی و خدمات رفاهی اخذ خواهد شد. هیچ اقدامی بدون مشورت با کانون‌ها انجام نخواهد شد.»

در پایان این نشست، نمایندگان کانون‌های بازنشستگان خوزستان نیز مسائل، مشکلات و پیشنهادهای خود را با سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری در میان گذاشتند.

