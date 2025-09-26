خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری:

بازنشستگان نباید صرفاً با حداقل مستمری روزگار بگذرانند

بازنشستگان نباید صرفاً با حداقل مستمری روزگار بگذرانند
کد خبر : 1691578
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری، در جریان نخستین سفر استانی خود به خوزستان با کانون‌های بازنشستگان این استان دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از  اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، دکتر علاءالدین ازوجی در این نشست با اشاره به اهمیت هفته دفاع مقدس و جایگاه ویژه مردم خوزستان در تاریخ کشور، صیانت از اموال و دارایی‌های صندوق، ارتقای شفافیت، افزایش کیفیت زندگی و فراهم کردن بسته‌های بیمه‌ای، رفاهی و تفریحی برای بازنشستگان را از اولویت‌های اصلی خود دانست.
 
وی در سفر به استان خوزستان و در نشست با رؤسای کانون‌های بازنشستگان، بر ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت صندوق تأکید کرد.
ازوجی با اشاره به اینکه کارکرد صندوق‌های بازنشستگی در دنیا صرفاً اجتماعی و بیمه‌ای نیست بلکه باید دارای نقش اقتصادی و تجاری باشند، گفت: «یکی از مهم‌ترین آسیب‌های ۳۰ سال گذشته، عدم صیانت درست از اموال و دارایی‌های صندوق بوده است. نخستین برنامه ما بازگرداندن دارایی‌ها به بازدهی و ایجاد شفافیت برای همه بازنشستگان است.»
وی افزود: «بازنشستگان نباید صرفاً با حداقل مستمری روزگار بگذرانند. بسته‌های رفاهی و تفریحی باید در کنار بیمه‌های تکمیلی و خدمات درمانی برای آنان طراحی و اجرایی شود تا کیفیت زندگی در دوران بازنشستگی ارتقا یابد. تجربه جهانی نشان می‌دهد بازنشستگانی که امکان سفر و حضور در اجتماع دارند، عمر طولانی‌تر و باکیفیت‌تری خواهند داشت.»
سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری همچنین خواستار همکاری نزدیک‌تر با کانون‌های بازنشستگی شد و گفت: «نظر کانون‌ها در همه تصمیم‌های مهم صندوق به‌ویژه در زمینه بیمه‌های درمانی و خدمات رفاهی اخذ خواهد شد. هیچ اقدامی بدون مشورت با کانون‌ها انجام نخواهد شد.»
در پایان این نشست، نمایندگان کانون‌های بازنشستگان خوزستان نیز مسائل، مشکلات و پیشنهادهای خود را با سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری در میان گذاشتند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی