یکی از کارگران بازنشسته این کارخانه در تماس با خبرنگار ایلنا گفت: کارگران این کارخانه از سال ۱۳۸۵ بازنشسته شده اند اما تاکنون حقوق، سنوات و دیگر مطالبات آن‌ها پرداخت نشده است. علیرغم اینکه از طرف دادگاه حکم خسارت تاخیر و تادیه هم گرفته‌ایم، هنوز به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم. مجموع این بدهی‌ها اکنون ۷۰۰ میلیاد تومان است. علیرغم قول و قرارهای مکرر هنوز مطالبات ما به نتیجه نرسیده‌است.

وی افزود: در اسفند ۱۴۰۱ یک بار کارخانه به مزایده گذاشته شد اما مشتری پیدا نشد. پس از آن هم تلاش‌ها برای فروش به نتیجه نرسید. حالا دوباره با دستور دادستان کشور قرار شده است که کارخانه از نو به مزایده گذاشته شود با این شرط که کاربری آن همچنان صنعتی باقی بماند.

این کارگر با بیان اینکه تغییرات مدیریتی در سطح کلان کشور و استانداری روند پیگیری‌ها را طولانی‌تر کرده است گفت: هربار که مسئولی تغییر می‌کند ما باید دوباره از اول توضیح بدهیم که مطالبتمان چه بوده است. در این مدت ۱۶۰ نفر از همکاران ما فوت کرده‌اند و حتی دیروز هم یکی از دوستانمان از دنیا رفت بدون اینکه به طلبش برسد. چرا باید ۱۹ سال طول بکشد تا تکلیف مطالبات ما روشن شود. مسئولان باید هرچه سریع‌تر راه‌حلی پیدا کنند تا ما و خانواده‌هایمان از بلاتکلیفی رها شویم

انتهای پیام/