در تماس با ایلنا مطرح شد؛

یک راه حل برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی/ از تصویب‌نامه هیات وزیران استفاده کنید!

یک فعال کارگری گفت: برای جلوگیری از زمان‌بر شدن تبدیل وضعیت و اتلاف وقت‌های غیر ضروری این است که به جای اینکه به دنبال طرح و لایحه باشیم، دولت از ظرفیت تصویب‌نامه‌ هیات‌ وزیران استفاده کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مهران  ربانی، فعال کارگری، با اشاره به طولانی شدن فرایند تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت گفت: مطالبه و راه حل پیشنهادی کارکنان شرکتی برای جلوگیری از زمان‌بر شدن تبدیل وضعیت و اتلاف وقت‌های غیر ضروری این است که به جای اینکه به دنبال طرح و لایحه باشیم، دولت از ظرفیت تصویب‌نامه‌هیات‌ وزیران استفاده کند.

وی گفت: وقتی رئیس‌جمهور و معاونین اول و استخدامی، رئیس و نمایندگان مجلس، اعضای شورای نگهبان و رئیس مجمع تشخیص، همه موافق تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی‌اند و مجلس نیز در این خصوص مصوبه دارد، پس چرا از ظرفیت مصوبه هیئت وزیران استفاده نمی‌شود تا چالش‌هایی که تا به امروز در رابطه با طرح ساماندهی داشته‌ایم، کنار برود و شاهد حذف پیمانکاران و برقراری عدالت بین کارگران رسمی و قراردادی و پیمانکاری باشیم؟

گفتنی است، طرح ساماندهی کارکنان دولت، در مجلس یازدهم مطرح شد و در مجلس دوازدهم نیز مورد بررسی قرار گرفت اما هنوز به نتیجه نرسیده است. این طرح بارها بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام دست‌به دست‌شده و به دلیلِ ایراداتی که به آن وارد شده، بعد از گذشت چهار سال به تصویب نرسیده است.

 

