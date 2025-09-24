سوختگی ۵ کارگر گچسارانی بر اثر انفجار سیلندر گاز در انبار ضایعات

به گزارش ایلنا، انفجار کپسول در انبار ضایعاتی واقع در فلکه شهید امید بخش گچساران حوالی ساعت ۲۲:۴۵ شب گذشته (یکم مهر ماه) در حالی رخ داد که بر اساس آخرین اطلاعات ۵ نفر در این حادثه دچار سوختگی شدند. از قرار معلوم دو نفر توسط حاضران در صحنه و سه نفر دیگر توسط امدادگران اورژانس به بیمارستان شهید رجایی گچساران منتقل شده‌اند.

هر چند جزئیات این حادثه اعلام نشده اما درصد سوختگی مصدومان، بالا و بیش از ۵۰ درصد اعلام شده است.

