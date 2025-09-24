خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دوره آموزشی «هوش مصنوعی» برای کارکنان صندوق بیمه روستاییان و عشایر

دوره آموزشی «هوش مصنوعی» برای کارکنان صندوق بیمه روستاییان و عشایر
کد خبر : 1690708
لینک کوتاه کپی شد.

با برگزاری این دوره، صندوق بیمه اجتماعی گام مهمی در راستای به‌کارگیری فناوری‌های نوین و ارتقای سطح علمی کارکنان برداشته و زمینه‌ای برای بهبود کیفیت خدمات و سرعت ارائه آن‌ها فراهم می‌کند.

به گزارش ایلنا، اداره کل آموزش، تشکیلات و روش‌ها دوره تخصصی آشنایی با هوش مصنوعی را با حضور محمد موسویان برگزار می‌کند. این دوره آموزشی با هدف ارتقای مهارت‌های فناورانه و آشنایی کارکنان با مفاهیم نوین هوش مصنوعی طراحی شده است. 

در این کارگاه، مباحث پایه هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و معرفی ابزارهای نوین برای تولید محتوا، خلاصه‌سازی، ویرایش و تولید گزارش رسمی، ساخت تصاویر، ویدئو و صدا به صورت کاربردی ارائه خواهد شد. دوره مذکور به کارکنان کمک می‌کند تا در فعالیت‌های روزمره سازمان، از فناوری‌های هوشمند برای افزایش بهره‌وری و دقت استفاده کنند. 

بر اساس اعلام اداره کل آموزش، تمامی کارکنان سازمان می‌توانند در این برنامه شرکت کنند. همکاران ستاد به‌صورت حضوری در محل سالن جلسات ستاد و همکاران استانی از طریق بستر آنلاین در این دوره حضور خواهند داشت. 

این رویداد آموزشی روز سه‌شنبه اول مهرماه برگزار می‌شود و ثبت‌نام آن از طریق پورتال آموزشی صندوق به نشانی amoozesh.roostaa.ir امکان‌پذیر است. 

مدیرکل آموزش، تشکیلات و روش‌ها، هدف اصلی این برنامه را افزایش دانش دیجیتال و توانمندسازی کارکنان برای استفاده از فناوری‌های هوش مصنوعی در تولید محتوا و ارائه خدمات نوین عنوان کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی