دوره آموزشی «هوش مصنوعی» برای کارکنان صندوق بیمه روستاییان و عشایر
با برگزاری این دوره، صندوق بیمه اجتماعی گام مهمی در راستای بهکارگیری فناوریهای نوین و ارتقای سطح علمی کارکنان برداشته و زمینهای برای بهبود کیفیت خدمات و سرعت ارائه آنها فراهم میکند.
به گزارش ایلنا، اداره کل آموزش، تشکیلات و روشها دوره تخصصی آشنایی با هوش مصنوعی را با حضور محمد موسویان برگزار میکند. این دوره آموزشی با هدف ارتقای مهارتهای فناورانه و آشنایی کارکنان با مفاهیم نوین هوش مصنوعی طراحی شده است.
در این کارگاه، مباحث پایه هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و معرفی ابزارهای نوین برای تولید محتوا، خلاصهسازی، ویرایش و تولید گزارش رسمی، ساخت تصاویر، ویدئو و صدا به صورت کاربردی ارائه خواهد شد. دوره مذکور به کارکنان کمک میکند تا در فعالیتهای روزمره سازمان، از فناوریهای هوشمند برای افزایش بهرهوری و دقت استفاده کنند.
بر اساس اعلام اداره کل آموزش، تمامی کارکنان سازمان میتوانند در این برنامه شرکت کنند. همکاران ستاد بهصورت حضوری در محل سالن جلسات ستاد و همکاران استانی از طریق بستر آنلاین در این دوره حضور خواهند داشت.
این رویداد آموزشی روز سهشنبه اول مهرماه برگزار میشود و ثبتنام آن از طریق پورتال آموزشی صندوق به نشانی amoozesh.roostaa.ir امکانپذیر است.
مدیرکل آموزش، تشکیلات و روشها، هدف اصلی این برنامه را افزایش دانش دیجیتال و توانمندسازی کارکنان برای استفاده از فناوریهای هوش مصنوعی در تولید محتوا و ارائه خدمات نوین عنوان کرد.