آغاز به کار نخستین هنرستان سازمان آموزش فنیوحرفهای +جزئیات
هنرستان وابسته «مهارت» تبریز به عنوان، نخستین هنرستان وابسته به سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور، همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و با حضور مقامات استانی و هنرآموزان این هنرستان و خانوادههایشان شروع به کار کرد.
به گزارش ایلنا، هنرستانهای وابسته در قالب همکاری مشترک وزارت آموزشوپرورش و سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور با هدف بهرهمندی دانشآموزان از سطح آموزش مهارتی بالاتر و در راستای توسعه عدالت آموزش و افزایش ظرفیت آموزش فنیوحرفهای ایجاد شده است و در مهر امسال شاهد شروع فعالیت تعدادی از این هنرستان در استانهای مختلف کشور هستیم.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور نیز در این مراسم، از آغاز یک تحول بنیادین در ساختار و رویکرد این سازمان خبر داد.
سجاد احمدوند، با اشاره به تصویب اساسنامه در اسفند ۱۴۰۲، این سند را نقطه عطفی در مسیر توسعه و چابکسازی سازمان دانست و گفت: بر اساس این اساسنامه، سازمان باید به نهادی سیاستگذار، راهبر و تنظیمگر در حوزه مهارتآموزی کشور تبدیل شود و این مجموعه با رویکرد تقاضامحور و مشارکتجو، به دنبال ارتقای کیفیت آموزشها و توسعه پایدار منابع درآمدی است.
مدیرکل آموزش فنیوحرفهای آذربایجان شرقی در ادامه، با اشاره به اینکه این هنرستان نخستین هنرستان وابسته به سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور است، افزود: این هنرستان با ظرفیت ۲۰۰ نفر هنرآموز و در ۸ رشته مهارتی فعالیت خود را آغاز نموده است.
«فرهاد نظری» با تأکید بر اینکه هیچ کشوری بدون نیروی کار ماهر و حرفهای پیشرفت نمیکند، بیان داشت: این هنرستان با وجود کارگاههای مجهز آن، میتواند زمینهساز تربیت جوانان ماهری شود که اشتغال آنان به واسطه مهارتهایشان تضمین شده است.