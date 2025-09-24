خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیگیری پرداخت معوقات کارگران علوم پزشکی ایرانشهر

پیگیری پرداخت معوقات کارگران علوم پزشکی ایرانشهر
کد خبر : 1690678
لینک کوتاه کپی شد.

به دنبال انتشار اخبار معوقات مزدی کارگران شرکتی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان، از پی گیری پرداخت حقوق معوق کارگران این دانشگاه خبرداد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، «الله‌نظر» شه‌بخش که روز گذشته‌برای بررسی مسائل ومشکلات کارگری به ایرانشهر سفر کرده، در نشست مشترک با فرهاد دادگر (رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر)، تسریع در پرداخت حقوق و مزایای معوق کارگران شاغل در این مجموعه را مورد تاکید قرار داد. 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه بی‌تردید تمام تلاش خودرا در قبال کارگران به ویژه رفع مشکلات کارگران دانشگاه ایرانشهر بکار خواهد گرفت، با اشاره به پیامدهای معیشتی و روانی تأخیر در پرداخت حقوق کارگران گفت: تسویه به‌موقع مطالبات قانونی نیروی کار، موجب ارتقای انگیزه شغلی و بهبود کیفیت خدمات خواهد شد. 

وی همچنین بر پایبندی کامل به تعهدات قراردادی و برنامه‌ریزی مالی برای پیشگیری از بروز تأخیرهای مشابه در آینده تأکید کرد. 

گفتنی است؛ کارگران شرکتی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر، که عمدتاً در بخش‌های خدماتی، پرستاری و بهداشتی در چند بیمارستان مشغول به کار هستند، طی دو سه سال گذشته حقوق وسایر مطالبا ت صنفی خودرا با تاخیر چند ماهه دریافت کرده اند؛ در عین حال این کارگران به دلیل ماهیت قرار داد کارشان فاقد امنیت شغلی بوده و مرتبا برای وصول مطالباتشان دست به اعتراض صنفی می‌زنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی