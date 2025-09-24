پیگیری پرداخت معوقات کارگران علوم پزشکی ایرانشهر

به گزارش خبرنگار ایلنا، «الله‌نظر» شه‌بخش که روز گذشته‌برای بررسی مسائل ومشکلات کارگری به ایرانشهر سفر کرده، در نشست مشترک با فرهاد دادگر (رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر)، تسریع در پرداخت حقوق و مزایای معوق کارگران شاغل در این مجموعه را مورد تاکید قرار داد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه بی‌تردید تمام تلاش خودرا در قبال کارگران به ویژه رفع مشکلات کارگران دانشگاه ایرانشهر بکار خواهد گرفت، با اشاره به پیامدهای معیشتی و روانی تأخیر در پرداخت حقوق کارگران گفت: تسویه به‌موقع مطالبات قانونی نیروی کار، موجب ارتقای انگیزه شغلی و بهبود کیفیت خدمات خواهد شد.

وی همچنین بر پایبندی کامل به تعهدات قراردادی و برنامه‌ریزی مالی برای پیشگیری از بروز تأخیرهای مشابه در آینده تأکید کرد.

گفتنی است؛ کارگران شرکتی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر، که عمدتاً در بخش‌های خدماتی، پرستاری و بهداشتی در چند بیمارستان مشغول به کار هستند، طی دو سه سال گذشته حقوق وسایر مطالبا ت صنفی خودرا با تاخیر چند ماهه دریافت کرده اند؛ در عین حال این کارگران به دلیل ماهیت قرار داد کارشان فاقد امنیت شغلی بوده و مرتبا برای وصول مطالباتشان دست به اعتراض صنفی می‌زنند.

