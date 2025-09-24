قائم مقام سازمان تامین اجتماعی:
پرداخت ۷۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی اتفاق خوبیست/ مطالبات درمان پرداخت میشود
قائم مقام مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: با وجود همه چالشهایی که پیش روی سازمان وجود دارد اما با راهکارها و تدابیری که اندیشیده شده، آینده سازمان تأمین اجتماعی روشن است.
به گزارش ایلنا، عادل دهدشتی در جلسه شورای اداری مشترک بیمه و درمان تأمین اجتماعی که در کرمانشاه برگزار شد با اشاره به وضعیت منابع و مصارف در سازمان تأمین اجتماعی، گفت: پیشبینی ما این بود که در سالجاری بودجه مورد نیاز سازمان در حوزههای مختلف مستمری، تعهدات، درمان، پروژههای عمرانی و … ماهانه حدود ۱۲۰ تا ۱۲۵ همت باشد و از سوی دیگر پیشبینی کردیم از محل حقبیمه ماهانه ۱۰۰ تا ۱۱۰ همت وصول حقبیمه داشته باشیم.
وی ادامه داد: به دلیل برخی مسائل از جمله شرایط جنگ ۱۲ روزه میزان حقبیمه وصولی محقق نشد و کاهش چشمگیری داشت.
قائممقام مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ابراز امیدواری کرد روند وصول حق بیمه در نیمه دوم سال بهبود یابد و درآمدهای پیشبینی شده برای سازمان محقق شود.
به گفته دهدشتی، بخش دیگری از درآمدهای سازمان از محلهای دیگر از جمله وصول مطالبات تأمین اجتماعی از دولت پیشبینی شده بود که با پیگیریهای صورت گرفته مقرر شده حدود ۷۰ همت از این بدهیها به صورت اوراق بهادار پرداخت شود و در صورت تحقق این امر اتفاق بسیار خوبی از نظر پرداخت مطالبات حوزه درمان صورت خواهد گرفت.
وی از دو رویکرد جدی که در سازمان تأمین اجتماعی دنبال میشود نیز یاد کرد و ادامه داد: یک رویکرد اصلاحات ساختاری است که ناگزیریم در سازمان انجام دهیم، اگرچه این اصلاحات ممکن است سختیهایی به همراه داشته باشد اما بسیار خوشبین هستیم که بهویژه با همراهی همه همکاران بتوانیم از این شرایط سخت عبور کنیم و آیندهای روشن رقم بزنیم.
دهدشتی یکی از مهمترین این اصلاحات را مربوط به مشاغل سخت و زیانآور دانست و اظهار کرد: طرح دیگر ما هوشمندسازی سیستمها است و همچنین به دنبال دریافت مطالبات قانونی سازمان نیز هستیم.
وی ابراز امیدواری کرد: با مجموعه این اقدامات آینده روشنی پیش روی سازمان تأمین اجتماعی است. این امر میتواند مطالبات رفاهی و معیشتی کارکنان تأمین اجتماعی را نیز تا میزان قابل توجهی پوشش دهد.
دهدشتی در ادامه به بیان اقدامات صورت گرفته برای حل مشکلات بیمه تکمیلی، رفاهیات، دستمزد و … در سازمان تأمین اجتماعی نیز پرداخت و به همکاران سازمان اطمینان داد که دغدغههای آنان پیگیری میشود.