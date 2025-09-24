خبرگزاری کار ایران
جزئیات پرداخت مرحله پنجم وام بازنشستگان کشوری

کد خبر : 1690659
سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری، از واریز مرحله پنجم وام ضروری پنجاه میلیون تومانی بازنشستگان مشمول و مرحله دوم وام حمپاد (حمایت از پایان نامه‌های دانشجویی) خبر داد.

به گزارش ایلنا، علاء الدین ازوجی با اعلام این خبر گفت:  «سه شنبه اول مهرماه ۱۴۰۴، وام ضروری ۵۰ میلیون تومانی به حساب حدود ۳۰ هزار نفر از مشمولان این تسهیلات واریز شد.» 

مبلغ وام ضروری بازنشستگان کشوری، ۵۰ میلیون تومان و با اقساط ۶۰ ماهه می‌باشد که در ۱۰ مرحله و تا پایان سال جاری به حساب بازنشستگان مشمول واریز می‌شود. 

ازوجی همچنین گفت: «تعداد ۱۶۹ نفر در مقطع کارشناسی ارشد، مبلغ ۱۰ میلیون تومان و ۱۰۸ نفر در مقطع دکترا، مبلغ ۱۵ میلیون تومان تسهیلات حمپاد را دریافت کردند.»

 

