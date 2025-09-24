خانه



تجمع کارگران ایران پوپلین رشت/ حقوق‌ها واریز نشد

کارگران ایران پوپلین رشت در اعتراض به عدم واریز حقوق مرداد و شهریور تجمع اعتراضی برگزار کردند.