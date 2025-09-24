خبرگزاری کار ایران
تجمع کارگران ایران پوپلین رشت/ حقوق‌ها واریز نشد

کارگران ایران پوپلین رشت در اعتراض به عدم واریز حقوق مرداد و شهریور تجمع اعتراضی برگزار کردند.

کارگران ایران پوپلین رشت در تماس با خبرنگار ایلنا، از تجمع امروز (دوم مهر) در محدوده شرکت خبر دادند.

این کارگران می‌گویند: حقوق مرداد و شهریور واریز نشده؛ در این مدت دو ماه فقط هشت میلیون تومان علی‌الحساب برای کارگران پرداخت شده که این پول، از اجاره خانه یک ماه هم کمتر است.

کارگران ایران پوپلین با تاکید بر اینکه اول مهر هزینه‌های خانواده‌های کارگری افزایش می‌یابد و پولی برای تامین هزینه‌های آموزش فرزندانمان نداریم؛ خواستار پرداخت فوری معوقات مزدی خود شدند.

کارگران ایران پوپلین که مدتی‌ست به بانک ملی واگذار شده؛ می‌گویند: نامه‌نگاری‌های بسیار انجام دادیم اما نتیجه‌ای نگرفته‌ایم.

این در حالیست که روابط عمومی شرکت روز گذشته با صدور اطلاعیه‌ای به کارگران وعده داد که بخشی از معوقات مردادماه پرداخت و مابقی نیز تا هفته آینده به حساب کارگران واریز خواهد شد.

 

