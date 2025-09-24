مرگ دو کارگر در شیراز بر اثر آوار شدن سوله کارخانه/ دو کارگر دیگر مجروح شدند

به گزارش خبرنگار ایلنا، یک منبع کارگری از مرگ و مصدومیت ۴ کارگر یک کارخانه در حال ساخت واقع در روستای «کهمره سرخی» شیراز در استان فارس خبر داد.

وی گفت: این کارگران روز گذشته در یک کانکس نگهبانی در داخل یک سوله کارخانه در حال ساخت قرار داشتند که با سقوط ناگهانی ستون، سوله بر سر کارگران آوار می‌شود.

به گفته وی؛ با حضور گروه‌های امدادی چهار کارگر از زیر آوار و از داخل کانکس نگهبانی خارج شدند که متاسفانه دو نفر از کارگران جان خودرا ازدست داده و دو نفر دیگر با جراحات زیاد به بیمارستان منتقل شدند.

انتهای پیام/