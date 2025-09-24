جزئیاتی از مرگ سه کارگر مقنی در عنبر آباد کرمان
سه کارگر چاه کن به علت گازگرفتگی در یک حلقه چاه کشاورزی در شهرستان عنبر آباد استان کرمان جان خود را از دست دادند.
به گزارش ایلنا؛ این حادثه حوالی ساعت یک بعدازظهر روز گذشته (یکم مهر ماه) در روستای «کشکمور» بخش «جبالبارز جنوبی» شهرستان عنبرآباد استان کرمان هنگامی رخ داده است که یک نفر از کارگران تبعه کشور افغانستان که برای حفر چاه کشاورزی به عمق حدودا ۶۰ متر رفته بود، به دلیل استشمام گاز سمی دچار گازگرفتگی میشود.
دو همکار او که از اهالی محلی و خارج از چاه بودند با مشاهده این اتفاق سریعا برای نجات جان همکار خود اقدام کرده و وارد چاه میشود که متاسفانه آنها نیز بر اثر استنشاق گازهای سمی بیهوش شده و درنهایت هر سه جان خود را از دست میدهند.
از قرار معلوم، با حضور گروههای امدادی اجساد این سه کارگر بعد از حدود ۱۰ ساعت از عمق چاه حدودا ۶۰ متری به بیرون انتقال یافت.