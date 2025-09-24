خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جزئیاتی از مرگ سه کارگر مقنی در عنبر آباد کرمان

جزئیاتی از مرگ سه کارگر مقنی در عنبر آباد کرمان
کد خبر : 1690642
لینک کوتاه کپی شد.

سه کارگر چاه کن به علت گازگرفتگی در یک حلقه چاه کشاورزی در شهرستان عنبر آباد استان کرمان جان خود را از دست دادند.

به گزارش ایلنا؛ این حادثه حوالی ساعت یک بعدازظهر روز گذشته (یکم مهر ماه) در روستای «کشکمور» بخش «جبالبارز جنوبی» شهرستان عنبرآباد استان کرمان هنگامی رخ داده است که یک نفر از کارگران تبعه کشور افغانستان که برای حفر چاه کشاورزی به عمق حدودا ۶۰ متر رفته بود، به دلیل استشمام گاز سمی دچار گازگرفتگی می‌شود.

دو همکار او که از اهالی محلی و خارج از چاه بودند  با مشاهده این اتفاق سریعا برای نجات جان همکار خود اقدام کرده و وارد چاه می‌شود که متاسفانه آن‌ها نیز بر اثر استنشاق گازهای سمی بیهوش شده و درنهایت هر سه جان خود را از دست می‌دهند. 

از قرار معلوم، با حضور گروه‌های امدادی اجساد این سه کارگر بعد از حدود ۱۰ ساعت از عمق چاه حدودا ۶۰ متری به بیرون انتقال یافت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی