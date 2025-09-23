معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛
حل اختلافات کارگری و کارفرمایی شفافتر میشود
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ویژگیهای اتصال سامانه جامع روابط کار به سامانه ثنا را تشریح کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «پروانه رضایی بختیاری» معاون روابط کار، از اجرایی شدن ابلاغ الکترونیکی آرای مراجع حل اختلاف کار از طریق سامانه ثنا خبر داد.
وی افزود: «مراجع حل اختلاف بهعنوان مراجع شبهقضایی، به دلیل ویژگیهای خاص خود از جمله سادگی، کمهزینه بودن و سرعت در رسیدگی طراحی شدهاند. اما حجم بالای شکایات، این فرآیند را طولانی و پرهزینه کرده و از هدف اصلی دور ساخته است.
رضایی ادامه داد: یکی از اصلیترین موانع، مشکلات ابلاغ است که گاه به دلیل ابلاغ غیرواقعی روند رسیدگی را دوچندان میکند.»
رضایی با اشاره به اینکهعدم حضور طرفین مانع رسیدگی نیست، افزود: «این موضوع برای تسریع در رسیدگی به نفع کارگر و کارفرما طراحی شده، اما مشکلات ابلاغ، بهویژه برای کارفرمایان که گاه از زمان جلسه بیاطلاع میمانند، چالشهایی ایجاد کرده است. بسیاری از کارفرمایان زمانی از صدور رأی مطلع میشوند که با مشکلاتی مانند ممنوعالخروجی مواجه شدهاند. این در حالی است که حقوق کارگر جزو حقوق ممتاز است و تسریع در رسیدگی به نفع هر دو طرف خواهد بود.»
وی اضافه کرد: «ابلاغ الکترونیکی از طریق سامانه ثنا، که شناختهشدهترین سامانه در کشور است، نهتنها هزینهها و زمان رسیدگی را کاهش میدهد، بلکه با شفافیت بیشتر، از سوءاستفاده دلالان و مشاوران غیرحرفهای جلوگیری میکند. این اقدام همچنین با کاهش استفاده از کاغذ، به حفظ محیط زیست کمک خواهد کرد.»
معاون روابط کار با اشاره به مشکلات ناشی از پروندههای مربوط به سالهای گذشته، اظهار داشت: «اکثر شکایات مربوط به کارفرمایانی است که آدرس واقعی آنها مشخص نیست یا ابلاغ به آدرس نادرست ارسال میشود. این امر منجر به صدور آرایی میشود که امکان اعتراض به آنها تنها در دیوان عدالت اداری و با روندی طولانی همراه میشود که هم برای کارگر و هم برای کارفرما هزینهبر است.»
رضایی بختیاری در ادامه بر اهمیت تشکیل شوراهای سازش اشاره کرد و گفت: «بر اساس ماده ۱۵۷ قانون کار، اولویت با حلوفصل اختلافات از طریق سازش است. شیوهنامه شوراهای سازش با همکاری تشکلهای کارگری و کارفرمایی در حال تدوین است تا با کمک انجمنها و کانونها، بسیاری از اختلافات پیش از ارجاع به مراجع حل اختلاف حلوفصل شود.»