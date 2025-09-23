به گزارش ایلنا، علی عباسی مدیرکل پزشکی قانونی مازندران با بیان اینکه مرگ و میر ناشی از حوادث کار کاهش دو درصدی داشت اظهار داشت: از این تعداد ۴۱نفر مرد و ما بقی زن هستند.

وی افزود: از این موارد ۳۰ نفر متاهل و مابقی مجردند و براساس آمارهای موجود در پنج ماهه سال جاری سقوط از بلندی با ۲۸فوتی رتبه اول مرگ‌های ناشی از حوادث کار را به خود اختصاص می‌دهد و برق گرفتگی با ۱۷، جسم سخت با ۷، سایر با ۴ و برق گرفتگی با ۳فوتی در رتبه بعدی مرگ بر اثر حوادث کار قرار دارند.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران افزود: در پنج ماهه امسال بیشترین مرگ ناشی از حوادث کار با ۱۶مورد در مرداد ماه و کمترین آن با ۴ مورد در فروردین ماه ثبت شده است.

عباسی تصریح کرد: طی این مدت شهرستان آمل با ۹ حادثه، ساری با ۶ و بابل با ۵ حادثه منجر به مرگ به ترتیب بیشترین و شهرستان‌های نکا، سوادکوه، محمودآباد و کلاردشت هر کدام با یک فوتی کم‌ترین موارد مرگ بر اثر حوادث کار را داشتند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان مازندران به تفکیک سن متوفیان گفت: بیشترین سن مربوط به افراد ۵۱ تا ۶۰سال با ۱۰ فوتی و سنین بیش از ۶۱سال با ۲ فوتی کمترین آمار طی این پنج ماه گزارش شده است.

عباسی افزود: براساس آمار مراکز پزشکی قانونی استان طی پنج ماه امسال ۳۳۸ شامل ۳۱۶ نفر مرد و مابقی زن مصدوم ناشی از حوادث کار به پزشکی قانونی مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۲درصد کاهش داشت.

عضو شورای قضایی استان ارزش نهادن به جان انسانها، داشتن برنامه ایمنی در کار، رعایت استانداردها و قوانین مربوطه، آموزش و ایجاد نظام اطلاع‌رسانی و عبرت از حوادثی که اتفاق افتاده را از مهم‌ترین راهکارها در راستای کاهش حوادث ناشی از کار دانست.

انتهای پیام/