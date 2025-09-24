اعتراض به همراهی با نتانیاهو؛
اعتصاب کارگران و معلمان ایتالیا/ پول مردم را بمب و موشک نکنید!
اعتصاب کارگران ایتالیا علیه جنگطلبی، باعث اختلال در سراسر کشور شد و تاخیرهای طولانی برای قطارهای ملی و محدودیت حمل و نقل عمومی در شهرهای بزرگ، از جمله رم، ایجاد کرد.
به گزارش ایلنا و به نقل از خبرگزاری اسوشیتدپرس، هزاران معترض و اعتصابکننده در ایتالیا برای همبستگی با فلسطینیان غزه شب دوشنبه به خیابانها آمدند و برخی از آنها به ایستگاه قطار مرکزی میلان حمله و با پلیس به شدت درگیر شدند.
اتحادیههای صنفی ایتالیا که نماینده صدها هزار نفر از معلمان مدارس تا کارمندان و کارگران هستند، اعتصاب عمومی ۲۴ساعته در بخشهای دولتی و خصوصی ترتیب دادند. این اقدام شامل تعطیلی حمل و نقل عمومی، قطارها، مدارس و بنادر بوده است.
این اعتصاب باعث اختلال در سراسر کشور شده و تاخیرهای طولانی برای قطارهای ملی و محدودیت حمل و نقل عمومی در شهرهای بزرگ، از جمله رم، ایجاد کرده است.
کارگران معتقدند بخشی از بودجه و مالیات دریافتی دولت از جیب کارگران و مردم ایتالیا به دولت نتانیاهو رسیده و تبدیل به موشک و بمب شده است.
در میلان، تنشها زمانی تشدید شد که دهها معترض سیاهپوش و مسلح به باتوم سعی کردند ورودی اصلی ایستگاه قطار مرکزی شهر را بشکنند و بمبهای دودزا، بطری و سنگ به سمت پلیس پرتاب کنند که پلیس با اسپری فلفل به آنها پاسخ داد. در بولونیا، پلیس از ماشینهای آبپاش برای متفرق کردن جمعیتی از تظاهرکنندگان که یک بزرگراه را مسدود کرده بودند، استفاده کرد.
کسب و کارها و توزیع کالا در سراسر ایتالیا با تحصنها و تجمعات کارگران در بنادر اصلی ایتالیا، جنوا و لیورنو، ضعیف و تا حدی متوقف شد. بیش از ۲۰ هزار نفر در مقابل ایستگاه مرکزی رم (پایتخت) تجمع کردند تا به وخامت بحران انسانی در غزه اعتراض کنند.
همچنین اتحادیههای مدنی و سازمانهای دانشجویی ایتالیا نیز «بیتحرکی دولتهای ایتالیا و اتحادیه اروپا» را محکوم کردند.
والتر مونتانیولی، دبیر ملی اتحادیه CUB، که به راهپیمایی در میلان پیوسته بود، گفت: «اگر جلوی اقدامات اسرائیل را نگیریم، اگر جلوی تجارت، توزیع سلاح و هر چیز دیگری با اسرائیل را نگیریم، هرگز به چیزی دست نخواهیم یافت.»
جورجیا ملونی، نخست وزیر، درگیریهای خشونتآمیزی را که توسط برخی معترضان ایجاد شده بود، «شرمآور» خواند و گفت: «خشونت و تخریب هیچ تناسبی با رویکرد اعلام همبستگی انسانی و همدلی با فلسطینیان ندارد و چیزی را در زندگی مردم غزه تغییر نمیدهد.»
دولت محافظهکار ایتالیا به رهبری نخست وزیر جورجیا ملونی، متحد نزدیک اسرائیل در اتحادیه اروپا محسوب میشود ولی اخیراً با افزایش فشارهای داخلی بر سر جنگ، لحن تندتری نسبت به سیاستهای اسرائیل اتخاذ کرده است. با این حال، ایتالیا از ایجاد کشور فسلطین حمایت نمیکند.