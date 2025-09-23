یارانه ۳ میلیون نفر حذف شد؟
تازهترین آمار سازمان هدفمندسازی یارانهها نشان میدهد که شمار یارانهبگیران دهکهای چهارم تا نهم در شهریورماه با کاهش قابل توجه همراه بوده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، روند حذف یارانه گروههای خاص از مرداد آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
یارانه حدود ۳ میلیون نفر که عمدتا به دهکهای ۴ تا ۹ تعلق داشتند، در این دو ماه قطع شده است. اقدامی که تعداد دریافتکنندگان یارانه را از ۴۹ میلیون و ۶۴۲ هزار و ۶۶۵ نفر در تیرماه به ۴۶ میلیون و ۵۷۶ هزار و ۳۳۱ نفر در مرداد ماه کاهش داده است.
به گزارش سازمان هدفمندسازی یارانهها، تعداد یارانهبگیران در دهکهای چهارم تا نهم طی شهریورماه امسال به حدود ۴۳.۷ میلیون نفر رسیده است. این در حالی است که در مردادماه یارانه نقدی برای حدود ۴۶.۵ میلیون نفر واریز شده بود. به این ترتیب، یارانۀ ۲.۸ میلیون نفر دیگر در این ماه حذف شده است.
به این ترتیب، مجموع حذف شدگان یارانه به ۳ میلیون نفر رسیده است.
در این میان، یارانه برخی از بازنشستگان، فرهنگیان و استادکاران ساختمانی نیز به دلیل تراکنش بالا حذف شده است.