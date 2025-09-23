خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یارانه ۳ میلیون نفر حذف شد؟

یارانه ۳ میلیون نفر حذف شد؟
کد خبر : 1690105
لینک کوتاه کپی شد.

تازه‌ترین آمار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نشان می‌دهد که شمار یارانه‌بگیران دهک‌های چهارم تا نهم در شهریورماه با کاهش قابل توجه همراه بوده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا،  روند حذف یارانه گروه‌های خاص از مرداد آغاز شده  و همچنان ادامه دارد.

یارانه حدود ۳ میلیون نفر که عمدتا به دهک‌های ۴ تا ۹ تعلق داشتند، در این دو ماه قطع شده است. اقدامی که تعداد دریافت‌کنندگان یارانه را از ۴۹ میلیون و ۶۴۲ هزار و ۶۶۵ نفر در تیرماه به ۴۶ میلیون و ۵۷۶ هزار و ۳۳۱ نفر در مرداد ماه کاهش داده است.

به گزارش سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، تعداد یارانه‌بگیران در دهک‌های چهارم تا نهم طی شهریورماه امسال به حدود ۴۳.۷ میلیون نفر رسیده است. این در حالی است که در مردادماه یارانه نقدی برای حدود ۴۶.۵ میلیون نفر واریز شده بود. به این ترتیب، یارانۀ ۲.۸ میلیون نفر دیگر در این ماه حذف شده است.

به این ترتیب، مجموع حذف شدگان یارانه به ۳ میلیون نفر رسیده است.

در این میان، یارانه برخی از بازنشستگان، فرهنگیان و استادکاران ساختمانی نیز به دلیل تراکنش بالا حذف شده است. 

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی