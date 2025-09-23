۱۱۰هزار کارگر و بازنشسته ذوبآهن زیر پوشش بیمه تکمیلی آتیهسازان
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان گفت: ۳۹ هزار نفر از کارکنان شاغل و بیش از ۷۱ هزار بازنشسته تحت پوشش قرار میگیرند.
به گزارش ایلنا، روز گذشته، مراسم امضای قرارداد بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان و کارگران ذوبآهن اصفهان با شرکت بیمه آتیهسازان حافظ امروز در محل این شرکت برگزار شد.
در این نشست، حسین رنجبران، مدیرعامل بیمه آتیهسازان حافظ اظهار کرد: شرکت ذوبآهن قلب تپنده صنعت و تولید کشور است و بهرغم ناترازیها، نگذاشته است چرخ تولید از حرکت باز ایستد.
وی افزود: ارائه خدمات بیمهای به کارگران و بازنشستگان ذوبآهن از جنس مسئولیت اجتماعی است و هدف ما کسب سود نیست، بلکه ایجاد آرامش برای این قشر تلاشگر است.
به گفته رنجبران، در این قرارداد، ۳۹ هزار نفر از کارکنان شاغل و بیش از ۷۱ هزار بازنشسته تحت پوشش قرار میگیرند. علاوه بر بیمه تکمیلی، ۱۴ هزار بازنشسته نیز از پوشش «فول درمان» بهرهمند میشوند و مدت قرارداد برای شاغلان یک سال و برای بازنشستگان سه ماه تمدید خواهد شد.