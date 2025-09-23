جمعی از کارگران شهرداری منطقه کوت‌عبدالله، در تماس با «ایلنا» به تأخیر در پرداخت حقوق خود اعتراض کردند و گفتند: حدود پانصد نفر از کارگران این مجموعه سال‌هاست در بخش‌های مختلف مشغول به کار هستند. به طور معمول حقوق ماهیانه کارگران معمولاً در بیستم هر ماه واریز می‌شود، اما متأسفانه در ماه جاری حقوق را با تأخیر پرداخت کرده‌اند.

کارگران با اشاره به مشکلات خود می‌گویند: بسیاری از ما بیشتر از بیست سال سابقه کار در شهرداری داریم و با این سابقه هنوز هم حقوق، کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد و مشکلات جدی معیشتی داریم.

کارگران به تأخیر در پرداخت حقوق خود اشاره کردند و گفتند: با احتساب شهریور دو ماه از حقوق ما هنوز پرداخت نشده و در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، عدم پرداخت حقوق باعث شده برای تامین مخارج زندگی و خرج آموزش فرزندان با مشکلات مالی مواجه شویم و نتوانیم از پس هزینه‌های خرید کتاب و لباس و ثبت نام مدارس بربیاییم.

بسیاری از کارگران اجاره‌نشین هستند و برای تأمین مخارج زندگی مجبورند غیر از شهرداری در جاهای دیگر هم کار کنند. آنها می‌گویند: ما بعد از پایان ساعات کاری، به سراغ شغل هایی مثل بنایی یا جمع‌آوری ضایعات می‌رویم تا بتوانیم مخارج حداقلی زندگی را تأمین کنیم.

به گفته‌ی کارگران، در صورت طرح مطالبات صنفی و اعتراض به تاخیر در پرداخت حقوق و بیان مشکلات معیشتی، با آن‌ها برخورد می‌شود.

کارگران شهرداری کوت عبدالله با اشاره به اینکه رفتار مسئولان و کارفرما ظلم بزرگی در حق کارگران است می‌گویند: داشتنِ امنیت شغلی و پرداخت به موقع حقوق، کمترین حق ماست اما آن را هم از ما دریغ کرده‌اند.

انتهای پیام/