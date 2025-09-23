باید کیفیت بیمه درمان بازنشستگان بهبود یابد

به گزارش ایلنا، در این دیدار علاءالدین ازوجی، سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری، با توجه به نکات و دغدغه بازنشستگان تاکید کرد: طبق قانون و مصوبه ابلاغی، به صیانت از اموال و دارایی‌های بازنشستگان فولاد در این فرایند تاکید گردیده و حفظ دارایی‌های بازنشستگان، به عنوان وظیفه شرعی و قانونی تکلیف شده است.

ازوجی ضمن تاکید بر لزوم کارآمد کردن ساختارها و سودآورکردن شرکت‌های زیر مجموعه، تصریح کرد: باید با همکاری و حمایت بازنشستگان به نقطه‌ای برسیم که رضایت کافی داشته باشند و برای تحقق این امر باید سطح کیفیت بیمه درمان و ارایه خدمات به بازنشستگان بهبود یابد.

وی افزود: جلسات مرتب و مکرر با نمایندگان بازنشستگان برگزار می‌شود و از تجارب و نظرات مشورتی این عزیزان در بهبود وضعیت استفاده خواهد شد.

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری تاکید کرد: در اجرای مصوبه یاد شده و با هدف بهبود و افزایش کارآمدی، اقدامات اصلاحی لازم انجام خواهد شد.

وی در پایان بازنشستگان را به همکاری برای بهبود شرایط دعوت کرد و افزود: باید به دنبال کارآمد کردن دارایی‌ها و سرمایه‌های بازنشستگان باشیم تا بتوانیم خدمات بهتری را ارائه دهیم.

همچنین در این نشست حسین باقری زرین قبایی، نماینده هیات امنا صندوق ضمن تاکید بر لزوم حفظ اموال و دارایی‌های بیمه شدگان و بازنشستگان بر لزوم استمرار و بهبود خدمات به ذینفعان تصریح کرد.

وی افزود: در این راستا، با همکاری کانون‌های بازنشستگی اقدامات لازم با هماهنگی مسئولان صندوق انجام خواهد شد.

در ابتدای این جلسه نیز روسای کانون‌های بازنشستگی فولاد ضمن طرح دغدغه‌های خود در خصوص همسان‌سازی، مباحث بیمه‌ای و درمان و نیز بحث اداره درست و نظارت بر شرکت‌ها، نسبت به همکاری با مدیریت جدید صندوق اعلام آمادگی کردند.

