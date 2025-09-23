کارخانه آسفالت دیواندره پلمب شد/ دود آلوده سلامت مردم را به خطر انداخته!

به گزارش خبرنگار ایلنا، برخی منابع کارگری در استان کردستان گفتند: کارخانه آسفالت دیواندره اخیرا به دلیل مشکلات زیست محیطی پلمب و فعالیتش متوقف شده است.

در خصوص علت توقف فعالیت این واحد صنعتی گفته می‌شود؛ دود ناشی از این کارخانه آلوده است و سلامت عمومی ساکنان منطقه و محیط زیست را به خطر انداخته است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دیواندره در این‌باره گفته است: این کارخانه تولید آسفالت به علت ایجاد آلودگی هوا و تهدید علیه بهداشت عمومی و نیز بی‌توجهی کارفرما به مسائل زیست محیطی و اخطارهای صادره از سوی این اداره مبنی بر رفع کامل آلودگی و نصب فیلتراسیون، پلمپ و از ادامه فعالیت آن جلوگیری شد.

عثمان علیخانی با اشاره به اینکه واحدهای صنعتی که الزامات زیست محیطی را رعایت نکنند علاوه بر معرفی به مراجع قضایی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست واحد آلاینده شناخته می‌شوند، اظهار داشت: پلمپ این کارخانه تولید آسفالت با حکم مراجع قضایی تا رفع کامل آلودگی و رعایت الزامات زیست محیطی باقی خواهد ماند.

انتهای پیام/