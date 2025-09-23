درخواست کارگران روزمزدی شهرداری خاش از مسئولان/ قرارداد دائم و بیمه تامین اجتماعی برقرار شود

به گزارش خبرنگار ایلنا، شماری از کارگران روزمزدی شهرداری خاش در استان سیستان وبلوچستان، خواستار برخورداری از قرارداد دائمی کار و بیمه تامین اجتماعی هستند. این کارگران که تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکاری تامین نیرو در شهرداری مشغول به کارند، در توضیح مطالبات خود گفتند: شماری از کارگران شهرداری خاش را کارگران روزمزدی تشکیل می‌دهند. آن‌ها به دلیلی ماهیت روزمزدی بودن کار، وضعیت شغلی و بیمه‌ای مشخصی ندارند.

یکی از کارگران روزمزدی شهرداری خاش با بیان اینکه وضعیت شهرداری با تغییر شهردار از دی ماه سال گذشته بهبود پیدا کرده و مطالبات همکاران رسمی و قرار دادی تا حدودی پرداخت می‌شود افزود: متاسفانه این بهبودی و رضایت‌مندی هنوز شامل کارگران روزمزدی نشده و ما همچنان با دو تا پنج سال سابقه کار، فاقد بیمه تامین اجتماعی هستیم و وضعیت شغلی‌مان همانند قبل بلاتکلیف و نابسامان است.

او افزود: کارگران روزمزدی همانند سایر کارگران در کنار خرج‌های اصلی زندگی، نیازمند تأمین هزینه‌هایی مانند آموزش، بهداشت و درمان هستند. اما متأسفانه دستمزد پایین در کنار تورم افسارگسیخته، سبب کاهش توانایی این کارگران جهت تامین نیازهای حداقلی زندگی‌شان شده است.

به گفته وی؛ افزایش دائمی قیمت‌ها با میزان حقوق پرداختی کارگران همخوانی ندارد و ناکافی بودن حقوق و تعویق دائمی آن سبب شده است که کارگران توانایی حمایت از فرزندان خود برای تحصیل و ازدواج را نداشته باشند.

این کارگر پیمانکاری شهرداری خاش با بیان اینکه بارها مسائل شغلی خود را با مسئولان و مدیران شهری مطرح کرده‌ایم اما جوابی نشنیده‌ایم، افزود: لایه‌لایه کردن نیروی کار و تفاوت در مزد وبیمه در بخش‌های مختلف که کارگران آن در کنار یکدیگر مشغول کارند، انگیزه کار را از کارگران گرفته است. یکی از مهم‌ترین این بخش‌ها، بخش خدماتِ فضای سبز شهرداری خاش است که برخی کارگران آن سالهاست به صورت روزمزد مشغول کار هستند.

او به نیابت از همکاران خود از شهردار و اعضای شورای شهر درخواست کرد به وضعیت دستمزدها و پرداخت‌های کارگران روزمزد و قراردادهای آنها رسیدگی کنند و تبعیض موجود میان کارگران مجموعه شهرداری را از میان بردارند.

انتهای پیام/