خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

درخواست کارگران روزمزدی شهرداری خاش از مسئولان/ قرارداد دائم و بیمه تامین اجتماعی برقرار شود

درخواست کارگران روزمزدی شهرداری خاش از مسئولان/ قرارداد دائم و بیمه تامین اجتماعی برقرار شود
کد خبر : 1690046
لینک کوتاه کپی شد.

کارگران روزمزد شهرداری خاش از مسئولان در خواست کردند همانند برخی همکاران خود در این واحد، از قرارداد کاردائم و بیمه تامین اجتماعی برخوردار شوند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، شماری از کارگران روزمزدی شهرداری خاش در استان سیستان وبلوچستان، خواستار برخورداری از قرارداد دائمی کار و بیمه تامین اجتماعی  هستند. این کارگران که تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکاری تامین نیرو در شهرداری مشغول به کارند، در توضیح مطالبات خود گفتند: شماری از کارگران شهرداری خاش را کارگران روزمزدی تشکیل می‌دهند. آن‌ها به دلیلی ماهیت روزمزدی بودن کار، وضعیت شغلی  و بیمه‌ای مشخصی ندارند.

یکی از کارگران روزمزدی  شهرداری خاش با بیان اینکه وضعیت شهرداری با تغییر شهردار از دی ماه سال گذشته بهبود پیدا کرده و مطالبات همکاران رسمی و قرار دادی تا حدودی پرداخت می‌شود افزود: متاسفانه این بهبودی و رضایت‌مندی هنوز شامل کارگران روزمزدی نشده  و ما همچنان با دو  تا پنج  سال سابقه کار، فاقد بیمه تامین اجتماعی هستیم و وضعیت شغلی‌مان همانند قبل بلاتکلیف و  نابسامان است.

او افزود: کارگران روزمزدی همانند سایر کارگران در کنار  خرج‌های اصلی زندگی، نیازمند تأمین هزینه‌هایی مانند آموزش، بهداشت و درمان هستند. اما متأسفانه دستمزد پایین در کنار تورم افسارگسیخته، سبب کاهش توانایی این کارگران جهت تامین نیازهای حداقلی زندگی‌شان شده است.

به گفته وی؛ افزایش دائمی قیمت‌ها با میزان حقوق پرداختی کارگران همخوانی ندارد و ناکافی بودن حقوق و تعویق دائمی آن سبب شده است که کارگران توانایی حمایت از فرزندان  خود برای تحصیل و ازدواج را نداشته باشند.

این کارگر پیمانکاری شهرداری خاش با بیان اینکه بارها مسائل شغلی خود را با مسئولان و مدیران شهری مطرح کرده‌ایم اما جوابی نشنیده‌ایم، افزود: لایه‌لایه کردن نیروی کار و تفاوت در مزد وبیمه در بخش‌های مختلف که کارگران آن در کنار یکدیگر مشغول کارند، انگیزه کار را از کارگران گرفته است. یکی از مهم‌ترین این بخش‌ها، بخش خدماتِ فضای سبز شهرداری خاش است که برخی  کارگران آن سالهاست به صورت روزمزد مشغول کار هستند.

او به نیابت از همکاران خود از شهردار و اعضای شورای شهر درخواست کرد  به وضعیت دستمزدها و پرداخت‌های کارگران روزمزد و قراردادهای آنها رسیدگی کنند و تبعیض موجود میان کارگران مجموعه شهرداری را از میان بردارند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی