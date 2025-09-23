اطلاعیه سازمان تامین اجتماعی در مورد حذف حق اولاد بازماندگان
روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، با انتشار اطلاعیهای در خصوص ابهامات و مسائل مطرح شده در خصوص برخی تغییرات در پرداخت کمک هزینه اولاد بازماندگان توضیح داد.
متن اطلاعیه به این شرح است:
به اطلاع کلیه ذینفعان و مخاطبین گرامی سازمان میرساند: با اعمال سیستمی مقررات از جمله تصویبنامه مورخ 1404/6/17 هیات محترم وزیران و بهروزرسانی هوشمند اطلاعات مربوط به پرونده عموم مستمریبگیران سازمان، در محاسبه و پرداخت حقوق بازنشستگان، ازکارافتادگان و بخش عمدهای از بازماندگان هیچگونه تغییری ایجاد نشده است.
همچنین در خصوص تعدادی از بازماندگان، پرداخت کمک هزینه اولاد با توقف سیستمی مواجه گردیده است که حسب اعلام معاونت بیمهای و مرکز فناوری اطلاعات سازمان، اصلاحات نرمافزاری و تکمیل اطلاعات در حال انجام است تا پس از رفع ایرادات، اصلاحیه در مستمری مهر ماه لحاظ گردد.
ضمنا در راستای تسریع در رفع ایرادات مذکور، از افرادی که با کسر حق اولاد مواجه شدهاند، درخواست میشود مراتب را صرفا از طریق تماس با سامانه تلفنی 1420 و یا پورتال ۱۴۲۰ به آدرس https://1420.tamin.ir اعلام نمایند؛ وضعیت درخواست نیز از طریق پیامک حاوی کد رهگیری به افراد اعلام خواهد شد.
در پایان یادآور می شود؛ تنها مرجع رسمی اطلاعرسانی اخبار و موضوعات مربوط به سازمان تامین اجتماعی، اداره کل روابط عمومی است، لذا به کلیه مخاطبین گرامی توصیه میشود موضوعات را از طریق وبسایت Tamin.ir و یا کانالها و صفحات رسمی سازمان که در کلیه در شبکه های اجتماعی با نشانی مشترک Tamin_Media در دسترس است، دنبال نمایند.
همچنین سامانه پاسخگویی تامین اجتماعی با شماره تلفن 1420 بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، به صورت شبانهروزی پاسخگوی سوالات ذینفعان است.