بیانیه دارالقرآن خانه کارگر به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس

به گزارش ایلنا، دارالقرآن خانه کارگر ایران به مناسبت آغاز جنگ تحمیلی و هفته دفاع مقدس بیانیه‌ای صادر کرد.

متن بیانیه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

هفته دفاع مقدس یادآور روزهایی است که ایمان، ایثار و مجاهدت فرزندان این مرز و بوم، حماسه‌ای جاوید در تاریخ انقلاب اسلامی رقم زد. روزهایی که کارگران، کشاورزان، معلمان، دانشجویان و همه اقشار مردم دوشادوش رزمندگان اسلام، با نثار جان و مال خود از کیان میهن و ارزش‌های انقلاب پاسداری کردند.

دارالقرآن خانه کارگر ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام و ایثارگران گرانقدر، تأکید می‌نماید که فرهنگ ایثار و مقاومت برگرفته از مکتب قرآن و آموزه‌های اهل بیت(ع) است و امروز نیز می‌تواند چراغ راه جامعه کارگری در مسیر پیشرفت و عدالت باشد.

ما معتقدیم پاسداشت هفته دفاع مقدس تنها در یادآوری تاریخ خلاصه نمی‌شود، بلکه با ترویج فرهنگ قرآنی، تقویت روحیه همدلی، و تلاش برای تحقق عدالت اجتماعی در محیط‌های کار و زندگی، می‌توان ادامه‌دهنده راه شهدا و رزمندگان بود.

دارالقرآن خانه کارگر بر خود وظیفه می‌داند که با توسعه فعالیت‌های قرآنی در جامعه کارگری و تبیین ارزش‌های دینی و انقلابی، نسل امروز را با فرهنگ جهاد، مقاومت و معنویت آشنا ساخته و گامی مؤثر در صیانت از دستاوردهای انقلاب اسلامی بردارد.

دارالقرآن خانه کارگر

انتهای پیام/