به گزارش ایلنا، پرداخت حقوق شهریور شامل مستمری و مزایای جانبی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی براساس حروف الفبا، از عصر دیروز در تهران و شهرستان‌های کشور آغاز شده است و همچنان ادامه دارد.

در حال حاضر، حقوق بازنشستگان از حرف «ک» به بعد در حال واریز است و همچنان ادامه دارد. قرار است پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی ظرف هفتاد و دو ساعت به پایان برسد.

در عین حال، براساس اعلام رسمی سازمان تامین اجتماعی، معوقات فروردین بازماندگان تامین اجتماعی همراه حقوق شهریور به حساب آن‌ها واریز می‌شود. قرار است معوقات مستمری‌بگیرانی که بیش از بیست میلیون تومان حقوق ماهانه دارند در دو هفته اول مهر، بعد از اتمام واریز حقوق شهریور پرداخت شود.

