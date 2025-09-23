یک فعال کارگری در ارتباط با طرحهای مسکن وزارت کار:
امیدواریم واقعاً برای کارگران خانه بسازند
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار گلستان گفت: یکی از مهمترین دغدغههای کارگران خانهدار شدن است و دولت هر کاری که از دستش بربیاید باید برای تسریع و تسهیل اجرای پروژههای مسکن کارگری به کار گیرد.
«روح الله تجری» در گفتگو با ایلنا تصریح کرد: در شرایط فعلی اقتصاد باحداقل دریافتی ماهانه، همچنان بسیاری از کارگران با مشکل هزینههای کرایهخانه و اجارهبها روبرو هستند و بیش از ۶۰ درصد دریافتی ماهانه آنان را هزینههای مسکن به خود اختصاص میدهد.
وی ادامه داد: مسئولان باید از ظرفیت تعاونیهای مسکن برای اجرای پروژههای مسکن کارگری استفاده کنند؛ ظاهراً مسئولان وزارت کار با برخی کارفرمایان شرکتهای بزرگ برای ساخت مسکن کارگری به توافقهایی رسیدهاند که این موضوع بسیار خوب است.
تجری بیان کرد: ما از راه و شهرسازی درخواست داریم که زمین مناسب در اختیار سرمایهگذاران قرار دهد و همچنین تسهیلات بانکی برای ساخت واحدهای مسکونی اختصاص داده شود تا کار به خوبی اجرا شود.
وی در ادامه درباره مشکلات کارگران مشمول قانون سخت وزیان آور نیز گفت: مشکل سختی کار کارگران مشمول این قانون نیز باید هر چه سریعتر حل شود و وظیفه وزارت کار است که مشاغل سخت و زیانآور را مشخص کند. همچنین سازمان تأمین اجتماعی باید از بدو ورود کارگر به کارگاه، نسبت به استخراج عناوین شغلی صحیح برای کارگران اقدام کنند.
وی افزود: فردی که ۲۰ سال در یک شغل سخت مشغول به کار بوده باید بتواند بدون توجه به سن بازنشسته شود. کمیتههای سخت و زیانآور بایستی به طور کامل و دقیق روی استانداردها و مولفههای مشاغل سخت و زیانآور نظارت کنند.
وی بیان کرد: مسئولان این را بدانند که هرچه جامعه کارگری قدرتمندتر باشند قطعا کشور قدرتمندتر خواهد شد و رشد اقتصادی ایجاد میشود؛ در عوض اگر حقوق کارگران تضعیف شود تولید رونق نخواهد گرفت.