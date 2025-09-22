خبرگزاری کار ایران
مصدومیت چهار کارگر سیستان و بلوچستانی در بندرعباس

چهار کارگر بلوچ در پی وقوع حادثه برخورد یک خودروی سواری مصدوم شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حادثه امروز دوشنبه (۳۱ شهریور ماه) زمانی رخ داد که چهار کارگر بلوچ در میدان اصلی شهر بندر عباس در حال استراحت بودند که ناگهان توسط یک خودرو سواری زیر گرفته می‌شوند. 

مصدومان پس از وقوع حادثه به نزدیک‌ترین مرکز درمانی انتقال پیدا کرده اما گفته شده وضعیت جسمی یکی از کارگران وخیم است.

منابع کارگری در سیستان و بلوچستان می‌گویند: نبود شغل در این استان باعث شده بسیاری از جوانان جویای کار ناچار به شهرها و استانهای همجوار از جمله استان هرمزگان و شهر بندرعباس مهاجرت کنند. برخی کارگران به دلیل نداشتن محل اقامت، شب‌ها را در میدان‌ها و زیر سایه درختان سپری می‌کنند.

 

 

