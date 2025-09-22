خبرگزاری کار ایران
مرگ کارگر باسابقه پارس جنوبی در حادثه تصادف

کارگر واحد بهره برداری پالایشگاه دوازدهم پارس جنوبی، بر اثر سانحه رانندگی در گذشت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، هادی آریاوند، کارگر واحد بهره برداری پالایشگاه دوازدهم پارس جنوبی، در سانحه رانندگی در گذشت.

انجمن صنفی پالایشگاه دوازدهم در پیام تسلیتی نوشته: «هادی، با همه‌ی توان و انرژی‌اش، بدون هیچ پشتوانه‌ای، کیلومترها راه را می‌پیمود تا به خانواده‌اش کمک کند و در مسیر رسیدن به آرزوهایش قدم بردارد. او همواره با صداقت و شرافت در دل‌های کسانی که او را می‌شناختند جای داشت.»

همکاران این کارگر می‌گویند: بایستی امنیت کارگران برای استفاده از روزهای تعطیلات فراهم باشد تا چنین حادثه‌هایی در مسیر رفت و برگشت پیش نیاید. 

 

