مدیر درمان تامین اجتماعی استان مازندران:
مشکلات درمان بازنشستگان را پیگیری میکنم
در گردهمایی کانونهای بازنشستگان تامین اجتماعی استان مارندران در شهرستان چالوس، درویش مدیر درمان تامین اجتماعی استان در پاسخ به برخی انتقادات گفت؛ شخصا مشکلات را پیگیری خواهم کرد.
به گزارش ایلنا، دراین گردهمایی که جمعی از مسئولان استان مازندران از جمله مدیران کل بیمه ودرمان، بانک رفاه ، تعاون و کار، شرکت آتیه سازان حافظ و فرمانداران غرب استان حضور داشتند، نمایندگان بازنشستگان تامین اجتماعی از وضعیت درمانی پیشکسوتان کارگری و کاستی ها و کمبودها انتقاد کردند.
بازیار، مسئول کمیته بیمه و درمان خانه کارگر مازندران درصحبت های خود گفت؛ مازندران با جمعیت رو به رشد سالمندان نیازمند خدمات درمانی کارآمد وعادلانه است.
وی با ارائه آماری گفت؛ با وجود فعالیت ۵ بیمارستان تخصصی و عمومی تامین اجتماعی و ۱۴ کلینیک و ۴۹۵ تخت بستری، بخش درمان تامین اجتماعی استان مازندران همچنان با چالشهای جدی روبرو است.
این مقام مسئول در خانه کارگر مازندران، سه موضوع کمبود دارو و تجهیزات پزشکی، ناکارآمدی در ارائه خدمات و کیفیت پایین و چالشهای مالی و بدهیهای معوق را از جمله مهمترین مشکلات برشمرده و گفت، اعتقاد دارم که تامین اجتماعی ستون فقرات امنیت اجتماعی است .
دراین خصوص، مدیر درمان تامین اجتماعی استان با تاکید بر ضرورت تعامل با شرکای اجتماعی به ویژه کانون های بازنشستگی تصریح کرد؛ کارگران و بازنشستگان صاحبان اصلی سازمان تامین اجتماعی هستند و مسایل و مشکلات آنان را تا رفع کامل آنها پیگیری خواهم کرد.
دراین نشست ، فرمانداران غرب استان مازندران با تاکید بر جایگاه ارزنده بازنشستگان و ضرورت حل مشکلات آنان، از تشکیل کمیته های مشترک برای پیگیری مشکلات این عزیزان استقبال کردند.