به گزارش ایلنا، دراین گردهمایی که جمعی از مسئولان استان مازندران از جمله مدیران کل بیمه ودرمان، بانک رفاه ، تعاون و کار، شرکت آتیه سازان حافظ و فرمانداران غرب استان حضور داشتند، نمایندگان بازنشستگان تامین اجتماعی از وضعیت درمانی پیشکسوتان کارگری و کاستی ها و کمبودها انتقاد کردند.

بازیار، مسئول کمیته بیمه و درمان خانه کارگر مازندران درصحبت های خود گفت؛ مازندران با جمعیت رو به رشد سالمندان نیازمند خدمات درمانی کارآمد وعادلانه است.

وی با ارائه آماری گفت؛ با وجود فعالیت ۵ بیمارستان تخصصی و عمومی تامین اجتماعی و ۱۴ کلینیک و ۴۹۵ تخت بستری، بخش درمان تامین اجتماعی استان مازندران همچنان با چالش‌های جدی روبرو است.

این مقام مسئول در خانه کارگر مازندران، سه موضوع کمبود دارو و تجهیزات پزشکی، ناکارآمدی در ارائه خدمات و کیفیت پایین و چالش‌های مالی و بدهی‌های معوق را از جمله مهم‌ترین مشکلات برشمرده و گفت، اعتقاد دارم که تامین اجتماعی ستون فقرات امنیت اجتماعی است .

دراین خصوص، مدیر درمان تامین اجتماعی استان با تاکید بر ضرورت تعامل با شرکای اجتماعی به ویژه کانون های بازنشستگی تصریح کرد؛ کارگران و بازنشستگان صاحبان اصلی سازمان تامین اجتماعی هستند و مسایل و مشکلات آنان را تا رفع کامل آنها پیگیری خواهم کرد.

دراین نشست ، فرمانداران غرب استان مازندران با تاکید بر جایگاه ارزنده بازنشستگان و ضرورت حل مشکلات آنان، از تشکیل کمیته های مشترک برای پیگیری مشکلات این عزیزان استقبال کردند.

