خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیر درمان تامین اجتماعی استان مازندران:

مشکلات درمان بازنشستگان را پیگیری می‌کنم

مشکلات درمان بازنشستگان را پیگیری می‌کنم
کد خبر : 1689589
لینک کوتاه کپی شد.

در گردهمایی کانون‌های بازنشستگان تامین اجتماعی استان مارندران در شهرستان چالوس، درویش مدیر درمان تامین اجتماعی استان در پاسخ به برخی انتقادات گفت؛ شخصا مشکلات را پیگیری خواهم کرد.

به گزارش ایلنا، دراین گردهمایی که جمعی از مسئولان استان مازندران از جمله مدیران کل بیمه ودرمان، بانک رفاه ، تعاون و کار، شرکت آتیه سازان حافظ و فرمانداران غرب استان حضور داشتند، نمایندگان بازنشستگان تامین اجتماعی از وضعیت درمانی پیشکسوتان کارگری و کاستی ها و کمبودها انتقاد کردند.

بازیار، مسئول کمیته بیمه و درمان خانه کارگر مازندران درصحبت های خود گفت؛ مازندران با جمعیت رو به رشد سالمندان نیازمند خدمات درمانی کارآمد وعادلانه است.

وی با ارائه آماری گفت؛ با وجود فعالیت ۵ بیمارستان تخصصی و عمومی تامین اجتماعی و ۱۴ کلینیک و ۴۹۵ تخت بستری، بخش درمان تامین اجتماعی استان مازندران همچنان با چالش‌های جدی روبرو است.

این مقام مسئول در خانه کارگر مازندران، سه موضوع کمبود دارو و تجهیزات پزشکی، ناکارآمدی در ارائه خدمات و کیفیت پایین و چالش‌های مالی و بدهی‌های معوق  را از جمله مهم‌ترین مشکلات برشمرده و گفت، اعتقاد دارم که تامین اجتماعی ستون فقرات امنیت اجتماعی است .

دراین خصوص، مدیر درمان تامین اجتماعی استان با تاکید بر ضرورت تعامل با شرکای اجتماعی به ویژه کانون های بازنشستگی تصریح کرد؛ کارگران و بازنشستگان صاحبان اصلی سازمان تامین اجتماعی هستند و مسایل و مشکلات آنان را تا رفع کامل آنها پیگیری خواهم کرد.

دراین نشست ، فرمانداران غرب استان مازندران با تاکید بر جایگاه ارزنده بازنشستگان و ضرورت حل مشکلات آنان، از تشکیل کمیته های مشترک برای پیگیری مشکلات این عزیزان استقبال کردند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی